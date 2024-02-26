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全台預售屋漲幅突破地域限制 基隆打趴六都奪冠

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
基隆市預售行情屢創新高，近兩年漲幅更超越六都奪冠。圖／591新建案提供
基隆市預售行情屢創新高，近兩年漲幅更超越六都奪冠。圖／591新建案提供

591新建案統計近兩年全台各縣市預售案房價漲幅，若由成交均價來看，前十名中，六都及新竹僅占3席，分別為台北、台中及新竹市，房價年漲8%至13%；漲幅居冠的是基隆市，去年預售屋成交行情每坪為32.5萬，較去年同期漲幅高達16.6%；宜蘭、花蓮則直逼3字頭，年漲幅超過1成；南投、台東、屏東、新竹市及雲林年漲幅也接近1成。

數字科技旗下591新建案分析，近年房市利空不斷，但始終打不到房價痛點，而六都以外縣市因價格基期低，加上擁有建設利多等話題，具備一定開發潛力，陸續有銀彈充足的外地建商攻城掠地，全台推案更因此進入戰國時代，不再有地域限制分別，在這樣的情形下，各縣市預售價格紛紛起漲，帶動當地房價一路向前衝。

以漲幅居冠的基隆市來看，雖然目前基捷、輕軌等題材還是「只聞樓梯響」，但因地理貼近雙北，且仍有國道、鐵路等交通支撐，再搭配價位較汐止及內湖等地更為親民，近年陸續吸引等建商在此開案。

排名第2名的台北市房價則是高還要更高，即便房價已衝破百萬大關，仍是持續成長，主因便是去年在松山、東區等地有單價200萬俱樂部的豪宅案進場領漲，且小坪數建案像「植建築」亦有單坪150萬以上交易紀錄，輸送源源不絕的創價動能。

至於宜蘭、花蓮及台東等地，分別位居第3、4、6名，然而當地長期以來房市話題有限，又缺乏重劃區腹地支撐，新案多集中在市區，推案主力也以在地建商為主，新案量體有一定侷限，會有如此漲幅頗令人訝異。

房價

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