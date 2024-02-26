懷特新藥與歐洲百年植萃原料大廠 簽訂合作意向書

國際展業再傳捷報！懷特新藥（4108）今（26）日宣布，與義大利百年植萃原料大廠Indena完成簽署合作意向書（MOU），雙方將集中於懷特新藥研發的植物原料進行共同開發，對方也將協助後續植萃原料查驗登記與歐盟市場銷售。

懷特新藥為亞洲植物新藥開發的領頭羊，二十多年來成果豐碩，以強大創新製程技術，萃取出黃耆的有效成分，開發成適應症為「癌因性疲憊症(Cancer-Related Fatigue, CRF)」的注射針劑，全球唯一，更獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准第一個植物新藥藥證，現已納入健保給付，造福乳癌患者。

奠基於強大的研發能量與豐碩成果，為獲義大利植萃原料大廠Indena洽詢合作的關鍵。Indena S.p.A為百年專業植物萃取公司，是全球最普遍癌症用藥「紫杉醇」之最主要的原料藥供應藥廠，現今在全球擁有四座生產基地，業務遍及80多個國家。

懷特新藥總經理李伊伶指出，此次合作，是懷特新藥加速走向國際市場的里程碑，樂觀看待在全球植物藥與植物保健市場取得更多成就。