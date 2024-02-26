快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄房市熱到外溢 大寮區大樓房價三年翻倍漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
81期市地重劃區已公告預計招商百億元，將帶動大寮區的發展。圖／取自Google衛星圖
81期市地重劃區已公告預計招商百億元，將帶動大寮區的發展。圖／取自Google衛星圖

高雄市大寮區位於邊陲蛋殼區，位在高屏溪旁，通過萬大橋即可抵達屏東，受惠捷運橘線大寮OT1站區、後庄火車站與台88線快速道路的交通便捷優勢，近年房價明顯上漲，中信房屋研展室彙整實價登錄資料，近三年(2021年至2023年)住宅成交價格，公寓單價自9.3萬元漲至12萬元，漲幅達29.0%，電梯大樓單價自10.6萬元飆漲至23.1萬元，漲幅達117.9%，漲勢相當驚人。

中信房屋駐南區經理林柏成表示，大寮區的區域建設是這幾年才興起，新大樓是近兩三年才在建，2021年、2022年都只有零星的新大樓交易紀錄，去年(2023年)因為有222戶的「福懋沐氧森」正值交屋，因此才會影響整個單價漲幅翻倍，若以同屋齡的大樓來比較，漲幅約兩到三成。

林柏成說，大寮區的新舊大樓價格落差很大，新大樓的價格大約每坪25萬到27萬之間，預售屋更是有突破3字頭的紀錄，而25年至30年的舊大樓每坪12萬至16萬，以中古大樓來說，30坪小三房不到五百萬即可入手，親民價格吸引不少首購族目光，加上受鳳山房價的外溢效應帶動，整體買氣不弱。

展望大寮房市未來的發展，林柏成說，大寮區近幾年有產業與重劃區等議題加持，和發產業園區有鴻海集團進駐，斥資60億的高雄電池中心和發廠預計將於今年六月完工，可望創造五千個就業機會，加上坐擁高達48.78公頃81期重劃區工程，將於3月底完工開放，國道7號也已通過環評，預估2026年初就可動工，最快2030年初完工，產業與建設利多，區域發展蓬勃，未來相當可期。

高雄市大寮區近三年房價漲幅表。資料來源／中信房屋
高雄市大寮區近三年房價漲幅表。資料來源／中信房屋

重劃區

延伸閱讀

高雄左營福山里人口4.52萬 再度蟬連全台最「大」里

「鴨」軸演出圓滿成功 高雄各行業大賺萌鴨商機

持剪刀猛刺雜貨店老闆 台南男逃至高雄被逮…偵訊後遭檢方聲押

拜拜了鴨！黃色小鴨遊港揮別高雄 民眾不捨喊希望下次再來

相關新聞

聚界潔能與成大攜手合作 首推動核融合教育系統

為了培育未來能源領域的專業人才，聚界潔能公司今（26）日宣布，已與國立成功大學進行產學合作，雙方於22日簽署合作備忘錄（...

打敗少子化！ 七都最大「里」曝 房仲：都有這條件

台灣持續少子化，但有些里人口數卻不斷擴大。根據台灣房屋集團統計，六都及新竹縣市民政局2024年1月最新人口資料，全台人口...

七都人口最大里出爐 高雄福山里4.5萬人蟬連寶座

台灣持續少子化，但有些里人口數卻不斷擴大。根據台灣房屋集團統計，六都及新竹縣市民政局2024年1月最新人口資料，全台人口...

高雄房市熱到外溢 大寮區大樓房價三年翻倍漲

高雄市大寮區位於邊陲蛋殼區，位在高屏溪旁，通過萬大橋即可抵達屏東，受惠捷運橘線大寮OT1站區、後庄火車站與台88線快速道...

高雄房市爆黑馬 這蛋殼區大樓房價3年翻一倍

中信房屋表示，高雄市大寮區位於邊陲蛋殼區，位在高屏溪旁，通過萬大橋即可抵達屏東，受惠捷運橘線大寮OT1站區、後庄火車站與...

全台預售屋房價漲幅 這縣市打趴六都奪冠

591新建案統計近兩年全台各縣市預售案房價漲幅，由成交均價來看，前十名中六都及新竹僅占3席，分別為台北、台中及新竹市，房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。