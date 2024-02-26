聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄房市爆黑馬 這蛋殼區大樓房價3年翻一倍
中信房屋表示，高雄市大寮區位於邊陲蛋殼區，位在高屏溪旁，通過萬大橋即可抵達屏東，受惠捷運橘線大寮OT1站區、後庄火車站與台88線快速道路的交通便捷優勢，近年房價明顯上漲。
中信房屋研展室彙整實價登錄資料，近三年住宅成交價格，公寓單價自9.3萬元漲至12萬元，漲幅達29%，電梯大樓單價自10.6萬元飆漲至23.1萬元，漲幅達117%，漲勢相當驚人。
中信房屋駐南區經理林柏成表示，大寮區建設是這幾年才興起，新大樓是近兩三年才在建，2021年、2022年都只有零星的新大樓交易紀錄，去年因為有222戶的「福懋沐氧森」交屋，因此影響單價漲幅翻倍，若以同屋齡大樓來比較，漲幅約兩到三成。
林柏成說，大寮區的新舊大樓價格落差很大，新大樓價格每坪25萬到27萬之間，預售屋則有突破3字頭紀錄，25年至30年的舊大樓每坪12萬至16萬，以中古大樓來說，30坪小三房不到500萬即可入手，親民價格吸引不少首購族目光，加上受鳳山房價的外溢效應帶動，整體買氣不弱。
對於大寮房市未來的發展，林柏成說，大寮區近幾年有產業與重劃區等議題加持，和發產業園區有鴻海集團進駐，斥資60億的高雄電池中心和發廠預計將於今年六月完工，可望創造五千個就業機會，加上高達48.78公頃81期重劃區工程，將於3月底完工開放，國道7號也已通過環評，預估2026年初就可動工，最快2030年初完工，產業與建設利多，區域發展蓬勃，未來相當可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言