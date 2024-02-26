高雄房市爆黑馬 這蛋殼區大樓房價3年翻一倍

中信房屋表示，高雄市大寮區位於邊陲蛋殼區，位在高屏溪旁，通過萬大橋即可抵達屏東，受惠捷運橘線大寮OT1站區、後庄火車站與台88線快速道路的交通便捷優勢，近年房價明顯上漲。

中信房屋研展室彙整實價登錄資料，近三年住宅成交價格，公寓單價自9.3萬元漲至12萬元，漲幅達29%，電梯大樓單價自10.6萬元飆漲至23.1萬元，漲幅達117%，漲勢相當驚人。

中信房屋駐南區經理林柏成表示，大寮區建設是這幾年才興起，新大樓是近兩三年才在建，2021年、2022年都只有零星的新大樓交易紀錄，去年因為有222戶的「福懋沐氧森」交屋，因此影響單價漲幅翻倍，若以同屋齡大樓來比較，漲幅約兩到三成。

林柏成說，大寮區的新舊大樓價格落差很大，新大樓價格每坪25萬到27萬之間，預售屋則有突破3字頭紀錄，25年至30年的舊大樓每坪12萬至16萬，以中古大樓來說，30坪小三房不到500萬即可入手，親民價格吸引不少首購族目光，加上受鳳山房價的外溢效應帶動，整體買氣不弱。