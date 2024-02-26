售MOMO TV 蔡明忠淡出頻道事業

富邦集團董事長蔡明忠淡出電視頻道事業，市場盛傳，有線電視多系統營運商凱擘旗下MOMO TV出售給博斯頻道董事長王志隆。業界人士分析，此舉代表蔡明忠在電視頻道投資止血，但投資內容的腳步並未停歇，反而加速。

接手的博斯頻道董事長王志隆，二○二二年將旗下包含寰宇新聞台在內的亞衛電視出售給愛山林董事長祝文宇，手上頻道主力剩下以體育為主的博斯系列，據了解，王志隆收購MOMO TV，要擴大體育、運動頻道布局，跨入CPBL中華職棒轉播。據傳MOMO TV交易金額低於二億元，但交易金額未經證實。

富邦集團董事長蔡明忠及富邦金控董事長蔡明興兄弟旗下頻道事業包含凱擘旗下的台灣優視媒體科技（MOMO TV），富邦媒旗下momo購物台，台灣大哥大旗下momo親子台。

MOMO TV位於有線電視的七十五台，定頻率超過百分之九十，以體育節目為主，綜合資訊類節目為輔，首創以四K轉播CPBL中華職棒，以及職籃等運動賽事，擁有專業攝影棚及高畫質四K轉播車。

不過MOMO TV雖然在有線電視平台上定頻，但非屬二四○俱樂部（固定收取版權費頻道業者）之一，不僅沒有版權費收入，且需支付上架費。熟悉媒體事務人士指出，MOMO TV每年虧損一億元，且蔡明忠觀察近年全球趨勢，電視頻道「勢頭」已過，因此決定轉型數位頻道。

雖然蔡明忠淡出頻道事業，但投資內容腳步不停歇，反而持續加速，台灣大長期支持台灣內容產業，至今投資超過四十部本土戲劇及電影，去年第四季台灣大更與文策院、華納兄弟探索集團進行策略聯盟，籌組「台灣影視內容基金」，規模達三十億元，不僅拓展影視內容布局，整合雙方資源，推動台灣內容在國際市場發展，未來將進行長期多面向合作，拓展國際視野。

台灣大旗下擁有OTT TV平台MyVideo，並積極與HBO GO、Disney+、BBC Studios等全球串流平台結盟。