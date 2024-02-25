御頂國際、東港強成立「晶強和牛」 攜手推廣和牛營銷

御頂國際為開啟多項與日本企業的合作，近日將與有和牛界直播霸主之稱的東港強合作成立「晶強和牛貿易公司」，期望結合雙向資源及產業優勢大力推展和牛貿易，提供國內餐飲業優質和牛食材，今年將引進京都祇園著名燒肉名店，在新竹開立高級燒肉品牌，讓國人有機會品嚐最美味的和牛美饌。

御頂表示，公司跨足多面向領域經營，建立台日更為穩固且實質經貿交流量能，為守護和牛品質及提供專業消費歷程體驗，御頂國際更與擁有職人精神和牛霸主東港強，強強聯手合資3000萬元成立晶強和牛，期借助東港強豐富網路直播銷售經驗，並串聯雙方強勢資源，企圖搶攻和牛商機大餅。

御頂表示，除台灣在地經營，更計畫搶進東南亞國家進口貿易市場，針對當地餐飲業者積極銷售日本各縣市優質和牛。

御頂指出，「山口和牛燦」是山口縣知名和牛主導品牌，由山口縣內的50個畜牧農場生產，年產約440頭，是專門為生產牛肉而飼養的黑毛和種牛肉，目前在日本國內共有86家店鋪販售，海外則主要出口至美國等國家，此次合作也是「山口和牛燦」首次行銷至台灣市場。

御頂指出，未來國人除可在御頂集團旗下餐廳、晶強合作採購的餐飲同業業者搶先品嚐之外，也可在東港強網路直播銷售平台、東港強旗下燒肉餐廳以及御頂即將成立的高級燒肉餐廳同步搶鮮。

此外，迎來疫後觀光旅遊蓬勃發展商機，御頂也說，旗下「御義旅行社」也將持續深耕加強日本旅遊線，主打山口精緻旅遊行程，搭配觀光旅遊服務，帶動更深層的經貿連結與發展，除山口縣之外，御頂國際未來也將持續展開與熊本縣與熊本市、大分縣與大分市以及新潟縣與新潟市的合作規劃與交流。