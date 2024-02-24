永和秀朗社宅爆爭議扣點 住都中心強調仍不續約

新北市社會住宅為維護廣大住戶安全，明定承租戶違反條約可扣點達15點即不予續租，永和秀朗社宅一女承租戶因遭記34點與新北住都中心鬧上法院，高院判決其中有18點扣點有爭議，但住都中心認為仍有16點無爭議達不續租標準，住都中心並將追討未繳納的35萬租金。

永和秀朗社宅女租客在租屋期間，不僅違規停車、在公共區域私設監視器，甚至有在陽台堆置易墜落雜物、在屋內囤放垃圾廢棄物等行徑，危害公共消防安全，經屢次警告仍未改善，遭中心依租約規定進行扣點累計達34點，達不續租條件。

但承租戶不願就此搬離，雙方鬧上法院，高院判決其中有18點扣點如承租戶放置於瓦斯爐上物品都是常見廚房物品，無火源時不會爆炸、燃燒，且承租戶無使用瓦斯爐，故不會妨害公共安全等，而其餘無爭議扣點仍有16點，仍達契約規定扣15點不續約標準。

住都中心表示，承租人不得再行辦理續約，應於契約終止日前完成退租程序並返還承租標的，另應繳付截至二審訴訟期間，其未繳納的租金約計35萬多元。社宅屬公共資源，為顧及所有住戶與民眾的住家安全，中心嚴格執行租約規範內的扣點機制，將惡鄰居逐出社宅。