Opensignal 全球可靠性體驗報告 台灣居全球第八

Opensignal對55,322位個人行動用戶調查顯示，行動用戶認為可靠的網路服務比更快的速度更重要，在選擇無線業者時，可靠性是僅次於成本的考慮因素。19%的受訪者認為可靠性是評估業者的關鍵因素，只有7%的受訪者認為是上傳/下載速度。

對可靠性體驗主要調查結果發現，東亞市場的日本和韓國在全球處於領先地位，得分為913-914，台灣亦躋身全球前10（第8名）。

Opensignal的研究還表明，網路連線不佳的用戶在應用程式上花費的時間要少得多，在其裝置上保留應用程式的可能性也更小。用戶離開應用程式意味着應用內購買減少，應用開發者的訂閱和廣告收入減少。

Opensignal分析了全球近40個行動市場的行動用戶對行動網路可靠性的體驗。可靠性體驗衡量用戶在多大程度上保持與行動網路的持續連線，例如是否可以在連接時持續進行電子郵件、觀看影音和使用導航應用程式等一般任務。因此，「可靠性體驗」衡量用戶對業者行動數據網路各個方面的體驗：當它正常運行時、當它不穩定運行時或當用戶根本無法連接時。

根據Opensignal對55,322位個人行動用戶進行的調查，行動用戶認為可靠的網路服務比更快的速度更有價值，並且認為可靠性是僅次於成本的考慮因素。19%的受訪者認為可靠性是評估業者的關鍵因素，只有7%的受訪者認為是上傳/下載速度。

不重複行動網路用戶數量年增長率更高的市場，其可靠性體驗得分通常低於增長較慢的市場。這可能是因為快速增長的新興市場的業者建設網路基礎設施的速度不夠快，無法滿足迅速擴大的客戶群體不斷增加的容量和涵蓋需求。

Opensignal觀察到，總體平均下載速度對總體可靠性體驗得分的影響逐漸減弱。在平均下載速度不超過25Mbps的市場中，可靠性體驗分數的增長速度要快得多，然後分數的增長速度持續放緩，直到下載速度體驗達到50Mbps。在這個閾值之後，更快的速度對可靠性體驗得分的影響變弱。