寶成代子公司公告處分南寶樹脂股票 處分利益1.3億元

全球製鞋龍頭寶成（9904）23日代子公司裕典科技，公告處分南寶樹脂（4766）共131.1萬股普通股，交易日期為2023年12月14日至2024年2月23日，交易總金額為3.32億餘元，每單位交易價格為294.17元，處分投資利益約1.3億元。

寶成表示，此次處分南寶樹脂普通股，主要基於財務規劃考量。裕典科技為寶成持股51.11%的重要子公司裕元工業所屬子公司，初步換算此次處分交易可為寶成貢獻約0.02元獲利，多數獲利將在今年第1季認列。

寶成去年11月才出清持有的精英電腦（2331）股票，數量達7萬1,033張股票，全數由大同「吃下」，寶成公告處分利益5.61億元，每股可貢獻約0.19元獲利，已於去年第4季認列。

對此，寶成先前強調，集團營運主軸為「鞋類製造」及「運動用品零售暨品牌代理」業務，考量資源有效整合，持續聚焦於本業的經營發展，因此決定處分精英股票，同時實現投資收益。

而此次裕典處分南寶樹脂股票後，裕典持股比例由原來的8.53%降至7.59%；裕典累積仍持有南寶樹脂915.4萬股，累積持有南寶樹脂股票的帳面金額約16.39億餘元。

另外，集團子公司寶建企業仍持有南寶樹脂1,092萬餘股普通股，換算持股比例9.06%，累積持有南寶樹脂股票的帳面金額約11.49億餘元。寶成說明，兩家子公司累積持有南樹脂股票的帳面金額有差異，主要因為持有股票時間與成本不同所致。

寶成去年3季合併稅後純益60.83億元，季增73.5%、年增6.2%，獲利為近十個季度以來高點，並為歷史次高，每股稅後純益達2.06元；累計前三季每股稅後純益3.59元。

寶成去年第3季獲利優於預期，主要因為業外投資收益貢獻，其中南山人壽單季投資收益就挹注40.08億元，換算每股獲利貢獻1.36元，而處分精英股票的獲利已於第4季認列。寶成預計3月中旬公布去年度財報。