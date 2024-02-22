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迎接富裕龍年！嚴陳莉蓮為員工準備開工紅包 再加碼發財金

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
嚴陳莉蓮每年開工給員工紅包，今年再加碼發財金（裕隆提供）
嚴陳莉蓮每年開工給員工紅包，今年再加碼發財金（裕隆提供）

迎接富裕龍年，嚴陳莉蓮為所有員工準備專屬設計開工紅包袋祝福小卡。每年開工嚴陳莉蓮都會在祝福小卡上感謝同仁的努力，今年更因為裕隆城開幕，再加碼發財金，這張過過烘爐地香爐的發財金讓裕隆集團員工更感珍惜，希望今年會更好。

裕隆（2201）在新店起家厝裕隆城開幕，以新北最大複合式商場，為在地打造永續宜居生活圈。裕隆城迎接第一個春節檔期，為民眾迎接富裕龍年，裕隆城特邀請「每日一字」書法大師張炳煌，為裕隆城揮毫題字「富裕隆年」，這也是這次發財金信封上的富裕隆年的來源，總計發放1萬個，在今年初三到初五在裕隆城活動時發放，裕隆城也不負所望，五天破30萬人潮，帶動集團氣勢。

其中，「富」字展現藍田生玉在地好人才；「裕」字展現裕隆在地依傍新店溪的隆河谷地，如同龍蟠延伸；「龍」與「隆」共構字體、結合裕隆城和龍年的吉祥賀詞，以車水馬龍，豐生水起，萬物興隆，為大家獻上最誠摯的祝福。

嚴陳莉蓮 發財金 裕隆城 裕隆集團

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