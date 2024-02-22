晶鑽生醫衝刺海外市場及推新品 今年業績力拚成長四成

晶鑽生醫（6815）今（22）日表示，看好全球再生醫美市場成長潛力，公司自有有品牌產品-生物醫材拉提線材，繼去年打入香港市場後，今年將繼續進軍泰國、日本及越南市場，中國大陸及美國也有機會在今年第3、4季取得產品認證，目標今年海外市場將占公司營收由一成不到擴至五成。

晶鑽生醫是國內唯一自主研發及製造拉提線材的生技公司，產品主要應用在醫美手術用途，公司也代理多項海外醫美產品，去年營收6.16億元，寫下歷史新高紀錄，年增41.65%；今年元月營收6,049萬元，再創同期新高，年增5.78%，法人估計今年業績有機會再成長四至五成。

展望今年，總經理謝佳憲表示，將在既有基礎上持續研發自有新品、擴大布局海外市場，並擴增代理品牌數量，多元化產品組合，今年並要申請工業局科技事業推薦函，爭取未來由興櫃轉上市。

謝佳憲表示，繼拉提線材之後，今年也將推出符合ESG訴求的高分子生物材料（biomaterials）醫美填充物，這項產品可透過特殊的雙乳化技術，刺激膠原蛋白增生，目標今年順利取證上市；代理業務部分，今年也規劃在第2季引進皮秒雷射，以豐富產品線組合。

謝佳憲指出，因應技術優化與產業定位提升，公司將加速全球通路布局，打造全球醫師培訓聯盟、強化專科醫師品牌，開創新的商業模式，搶攻全球逾百億美元再生醫美生物複合醫材的商機。

謝佳憲進一步表示，晶鑽生醫的「提美拉」是國內合法生物拉提線材中第一、也是唯一自主研發及製造的台灣（MIT）品牌，近年已推出第二代、第三代產品（美特拉），目前香港市場出貨穩健，泰國在去年底取得上市許可，今年將加強推廣，第2季可望放量出貨，下一步越南市場也已展開布局。此外，「美特拉」今年的海外拓展將延伸至東北亞，以日本為布局重點，並已洽談好合作夥伴，有機會在3月正式發表上市。

根據市場研究機構Research and Markets報告顯示，2023年全球高分子生物醫材市場規模為511.3億美元，預估2030年將達1,488.7 億美元，期間複合年增率高達16.2%；此外，依市調機構Precedence Research的資料指出，2022年全球醫美市場規模為759億美元，預估2032年將達1,917億美元，期間複合年增率達9.71%，皆蘊藏龐大商機。