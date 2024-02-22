屏東人就愛住透天！三大熱區曝光 這區房價一棟平均漲近300萬

內政部日前公布2023年第3季全國房貸負擔率，屏東縣房貸負擔率為29.79%，為全國僅存負擔率低於3成的縣市之一。根據台灣房屋集團統計，2023年屏東縣房市交易仍以透天住宅為大宗，約有近6成購屋族偏好透天宅，集合式住宅則約占4成。

透天熱門購屋區，分別由屏東市、潮州鎮及內埔鄉分居前三名，觀察三大熱區近五年房價表現均呈上揚，其中，屏東市透天平均鑑估總價從2019年的668萬元，2023年上揚至953萬元，漲幅約4成，潮州鎮漲勢最兇，從724萬元漲破逾千萬元，2023年透天平均總價為1,070萬元，漲幅近5成，漲勢雖明顯，不過有天有地的透天宅，平均千萬元還是有的找，國境之南儼然為南台灣購屋天堂。

台灣房屋潮州富山加盟店店東邱璿樺表示，目前屏東市屋齡20年左右的中古透天，總價約在1,200萬元上下，房價與新大樓差不多，然而相同價格下，多數長輩購屋，仍會偏好選擇有天有地的透天宅，加上屏東早期建物類型以透天為大宗，目前市場上流通物件仍以透天為主流。

邱璿樺指出，屏東縣近年建設利多齊發，包括屏東火車站高架化、高鐵南延六塊厝車站、高雄榮總屏東分院興建等，紅利挹注推動房市買氣爆發，包括像屏東市、潮州、內埔等熱區更是推案不斷，帶動人口移入，房市價量雙雙上揚。

潮州鎮具地理優勢，因鄰近88快速道路，能快速接往高雄、墾丁及台東地區，為南來北往的中繼站，近期亦有日式園區、老街活化議題帶動商圈發展，整體生活機能成熟、交通便利，除了在地自住，更吸引不少外地客投資置產，以目前潮州市區透天總價千萬元有找，多為屋齡30~40年的老透天，中古車墅總價約在1,200~1,300萬元，新穎車墅總價則要1,800萬元起跳，除了透天宅，潮州大樓推案每坪更已開價3字頭，挑戰潮州房價天花板。

屏東購屋比例雖以透天宅居多，不過相比2019年，近五年來屏東透天住宅與集合式住宅交易比例，已從7：3轉變為6：4，透天購屋比例減少，反而偏好集合式住宅的購屋族增加了約1成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，受少子化、家庭結構迷你化，即便非六都城市，民眾購屋偏好也隨之改變，加上現今年輕客群多偏愛新屋，然而新透天總價高，總價較好入手的新大樓、華廈物件因此越趨熱門，尤其近年屏東興起新加坡式建築熱潮，1樓通常規劃成停車位，戶數少社區單純、公設比普遍較低且房價較親民，全新3房含車位總價約在7~8百萬元可入手，成為不少年輕客群購屋新寵。