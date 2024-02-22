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元大證券偕同日本交易所集團合作 推廣投資優質日股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券總經理王義明率領國際金融業務部高階主管與東京證交所社長岩永守幸(Moriyuki Iwanaga)留下難得的紀錄(元大證券/提供)
元大證券總經理王義明率領國際金融業務部高階主管與東京證交所社長岩永守幸(Moriyuki Iwanaga)留下難得的紀錄(元大證券/提供)

台灣投資人對日本股票的興趣日益濃厚，元大證券為滿足投資人投資日本市場的需求，身為台灣的龍頭券商，元大證券與日本交易所集團（JPX）攜手合作，自2023年1月起開始提供日股即時報價資訊給元大證券所有客戶。

2023年12月東京證交所社長岩永守幸(Moriyuki Iwanaga)率團至元大證券參訪，由元大證券總經理王義明率領國際金融業務部高階主管們親自接待，雙方進行深度的台、日市場交流及經驗分享。王義明表示，東京交易所提供的即時報價是可靠且穩定的資訊源，協助投資人做出明智的投資決策。岩永守幸肯定元大證券作為市場的先驅，不僅成為台灣第一家，也是目前市場唯一提供日股即時報價服務的證券商。

會中，元大證券也分享集團2023年推出的日本龍頭企業基金，深受台灣投資人及市場青睞，元大證券團隊致力於海外投資市場推廣，無論是日股或是連結日本市場的基金，都可作為台灣投資人多元化投資組合的一部分。

岩永守幸進而表示，有關注到台灣投資人熱烈參與該基金募集的彭博新聞報導，十分認同元大證券推廣日股的努力，期盼與元大證券持續加強合作，邀請台灣投資人一起深入認識及了解日本市場，並進而布局日本市場。

元大證券未來仍會持續秉持元大金控集團的核心價值「掌握先機、創造客戶財富」，為台灣投資人提供投資日股的機會，並藉由便利的交易工具、專業的法人服務、不定期舉辦的趨勢論壇與企業參訪等活動，讓投資人能透過全方面的投資布局，逐步達成理財目標，實現人生夢想。

元大金控 日本

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