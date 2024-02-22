國境之南房價飆 屏東市大漲4成、潮州透天破千萬

內政部日前公布2023年第3季全國房貸負擔率，屏東縣房貸負擔率為29.79%，為全國僅存「可合理負擔」3個縣市之一。根據台灣房屋集團統計，2023年屏東縣房市交易仍以透天住宅為大宗，約有近6成購屋族偏好透天宅，集合式住宅則約佔4成，而透天熱門購屋區，分別由屏東市、潮州鎮及內埔鄉分居前三名。

觀察三大熱區近五年房價表現均呈上揚，其中，屏東市透天平均鑑估總價從2019年的668萬元，2023年上揚至953萬元，漲幅約4成，潮州鎮漲勢更兇，從724萬元漲破逾千萬，2023年透天平均總價為1070萬元，漲幅近5成。

台灣房屋潮州富山加盟店店東邱璿樺表示，目前屏東市屋齡20年左右的中古透天，總價約在1200萬元上下，房價與新大樓差不多，然而相同價格下，多數長輩購屋，仍會偏好選擇有天有地的透天宅，加上屏東早期建物類型以透天為大宗，目前市場上流通物件仍以透天為主流。

邱璿樺指出，屏東縣近年建設利多齊發，包括屏東火車站高架化、高鐵南延六塊厝車站、高雄榮總屏東分院興建等，紅利挹注推動房市買氣爆發，包括像屏東市、潮州、內埔等熱區更是推案不斷，帶動人口移入，房市價量雙雙上揚。

潮州鎮具地理優勢，因鄰近88快速道路，能快速接往高雄、墾丁及台東地區，為南來北往的中繼站，近期亦有日式園區、老街活化議題帶動商圈發展，整體生活機能成熟、交通便利，除了在地自住，更吸引不少外地客投資置產。

目前潮州市區透天總價千萬元有找，多為屋齡30~40年的老透天，中古車墅總價約在1200~1300萬元，新穎車墅總價則要1800萬元起跳，除了透天宅，潮州大樓推案每坪更已開價3字頭，挑戰潮州房價天花板。

屏東購屋比例雖以透天宅居多，不過相比2019年，近五年來屏東透天住宅與集合式住宅交易比例，已從7：3轉變為6：4，透天購屋比例減少，反而偏好集合式住宅的購屋族增加了約1成。