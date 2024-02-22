徐旭東：海運市場 面臨三大考驗

遠東集團董事長徐旭東昨（21）日以裕民航運董事長身份出席海運業新春團拜時表示，紅海危機要注意港口壅塞與自動化不足、船舶周轉率不足問題，這會是海運市場面臨的全新考驗。

針對電價調漲議題，身為各型態產業界大老的他則表示，電價調整是很自然的事情，但希望不是只針對大戶。

徐旭東表示，老外看台灣各方面表現都是「No.1（第一名）」，尤其台灣經濟表現很好，全球經濟急速變動中，台灣跟進速度非常快，電價調漲是自然趨勢。

經濟部3月將召開電價費率審議會，預計4月擬不分級距工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等全面調漲電價，徐旭東表示，各種原物料都漲，電價很自然要調整，只要不是針對特定大戶加收。

徐旭東坦言，針對用電大戶調漲的可能性很高，大戶調漲幅度多少能接受，就有很大討論空間。

對於紅海危機對航運市場的衝擊，徐旭東點出，全球面臨港口壅擠、周轉率不夠快，碼頭缺工與自動化不足的問題，這會是海運市場面臨的全新考驗。

裕民在船價相對低檔時大量造船，今年市場需求相當緊張，裕民有新船交船助力，營運表現會有不錯成長空間。