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中鋼加強電動車用鋼布局 市占率高達20%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼加強電動車用鋼布局。中鋼提供
中鋼加強電動車用鋼布局。中鋼提供

面對市場高度競爭，為創造獲利，中鋼（2002）加強電動車馬達用鋼的布局，而且成效顯著、市占率高達20%，近期更成功開發電動車馬達用超能效自黏塗膜電磁鋼，穩固在全球市場的領先地位，奠定長期利基。

中鋼專家表示，全球電動車銷售量截至2023年為止已逾2,000萬輛，年成長率28%，電動車已進入規模化快速發展階段，逐漸成為新世代汽車主流。

中鋼擁有電動車款馬達所需的高能效電磁鋼片，近期更成功開發出低鐵損、高磁通、高強度的超能效自黏塗膜電磁鋼產品，除了通過車廠驗證及開始供料外，也有助中鋼拓銷及擴大精緻鋼品產量，穩固中鋼在全球電動車馬達用電磁鋼市場的領先群地位。

國內電磁鋼早期供應來源主要為日本鋼廠，中鋼目前已經成功取代日料。台灣每年用電量約2,330億度，超過一半用於各種馬達，如果馬達效率提升1%，全台一年約可省電13億度，可減少65萬公噸CO2排放。

中鋼所發展的高能效電磁鋼不僅提升馬達效率、減少電力消耗以及縮小馬達體積及重量，依工業技術研究院生命周期方法學計算，應用於電動車馬達時，每噸薄頂規電磁鋼具有減碳1.86噸之外部減碳效益。

此外，中鋼去年電磁鋼產量達到50.3萬噸，其中在電動車馬達用鋼市場的市佔率將近20%，在全球鋼廠中居於領先群地位。

除了電動車馬達外，中鋼薄頂規自黏塗膜電磁鋼還可應用在無人機、燃料電池高轉速冷卻風扇等高端馬達市場，未來中鋼鎖定目標，將持續開發極低鐵損、超高磁通、超高強度的前瞻性超能效電磁鋼系列品項，擴大商機與利基。

中鋼加強電動車用鋼布局。中鋼提供
中鋼加強電動車用鋼布局。中鋼提供

中鋼 減碳 電動車

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