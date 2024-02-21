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包船遊港看小鴨正夯 高市海洋局呼籲業者需合法營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

因應黃色小鴨熱潮及農曆春節連假，高雄鼓山魚市場營運業者於春節初一至初五推出專案包船活動，對此，高市海洋局今（21）日表示，已派員赴現場調查釐清是否有違規販售散客船票之情況，呼籲須合於法規條件營運，以維護民眾及業者權益。

據了解，高雄鼓山魚市場營運業者於大年初一至初五推出專案包船活動，可自海上視角觀賞黃色小鴨並結合港灣旅遊與在地特色，由高雄籍「娜美公主號」非自用動力帆船，提供民眾包船搭乘體驗，藉此帶動當地觀光

鼓山魚市場營運業者與船公司業者表示，活動皆依法投保乘客險及公司責任險，聘請合法取得營業用小艇及遊艇駕照之船長，在黃色小鴨展覽期間由鼓山魚市場包船，以專案包船推廣高雄市觀光，皆符合現行船舶法規，春節連假期間獲民眾熱烈迴響、踴躍參與，尤其下午夕陽航班特別受到歡迎。

對此，高市海洋局已派員赴現場調查釐清是否有違規販售散客船票之情況，海洋局呼籲並敦促廠商合作，須合於法規條件營運，以維護民眾及業者權益。

春節 觀光 連假

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