影／東鋼基金會贊助 清華大學將舉辦首屆「春之清華藝術節」

望藝術的春風吹進新竹！為慶祝創校113周年暨在台建校68周年校慶，國立清華大學自4月中旬至5月底將舉辦首屆「春之清華藝術節」，以「跨領域」為核心，呈獻6場音樂會，邀請國際藝術家駐校，並舉辦創作展、大師班及藝術市集；學生還將走出校園，到新竹火車站、城隍廟等地音樂快閃，歡迎全台學生及社區民眾共襄盛舉。

前東和鋼鐵（2006）執行長侯王淑昭，也是清華藝術學院榮譽院長，而「春之清華藝術節」便是由她所創立的「春之文化基金會」贊助支持。清華大學校長高為元今（21）日在記者會中，特別感謝已故的侯王淑昭女士自2018年起即資助清華大學發展藝術教育，「希望春之清華藝術節一年一年地辦下去，成為新竹人期待的年度藝術饗宴」。

音樂會、科技藝術展接力登場

清華藝術學院院長張芳宇表示，「春之清華藝術節」6場音樂會將從當今最頂尖的長笛與吉他——卡瓦緹娜二重奏揭開序幕，名家小提琴、鋼琴音樂會依次登場；從清華音樂系館演奏廳一路奏向台中國家歌劇院，將一系列的音樂盛宴推向最高潮。

清華校慶音樂會將於5月24日在台中國家歌劇院登場，由指揮家范楷西率清華大學管弦樂團演出，並特別邀請法國國寶級小提琴大師吉哈德‧普雷（Gérard Poulet）擔任嘉賓，與專任助理教授杜沁澐共同演繹莫札特雙小提琴協奏曲。

除一系列音樂會，音樂系學生也將到新竹火車站站前廣場、新竹都城隍廟等地舉辦弦樂快閃、擊樂快閃、管樂快閃及木笛快閃活動。清華大學藝術學院的教授們將推出《藝鳴清華》聯展，以繪畫、裝置藝術、工藝設計及跨領域科技藝術等各種形式與媒材的創作，挑戰傳統的界線。

「春之清華藝術節」系列活動還包括兩場科技藝術工作坊，主題涵蓋VR虛擬實境、動態捕捉創作應用設計、AI 生成與聲音空間化技術等。

《奇形藝售》成功湖畔藝術市集則將在5月4日登場，展出清華學生創作的油畫、水墨、油彩及木工、金工、陶藝、玻璃等工藝品。湖畔市集不僅是展覽，也是可現場採購的「藝術超市」。

國際級聲樂家及藝術大師駐校

為加強國際交流，清華大學還禮聘知名聲樂家珍妮佛．拉莫爾（Jennifer Larmore）及日本跨領域藝術家田口仁（Hitoshi Taguchi）駐校指導，並邀請多位國際知名音樂家開設大師班，一對一指導具潛力的清華學生，也保留部分名額供校外學子報名，開放自由旁聽。

清華大學邀請到近年執教於韓國首爾大學音樂學院的拉莫爾4月到清華駐校3週。拉莫爾曾參與1996年亞特蘭大奧運閉幕式大會主題曲演唱、並在2007年以《糖果屋》唱片獲葛萊美大獎肯定。

拉莫爾去年就曾來清華指導主修聲樂的學生。清華音樂系大三生湯竣宇表示，拉莫爾老師非常親切，也不吝於親自表演示範。現場聽她演唱董尼采第喜劇《唐巴斯瓜雷》中的著名獨唱詠嘆調〈那動人的目光直射騎士的心房〉時，輕鬆就唱到High C，令學生震撼不已，「從咬字、發音到表現力，老師都帶給我們很大的啟發」。