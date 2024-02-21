快訊

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

紅海危機帶給航運界一線生機 但只能且戰且走不會持久

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義表示，紅海危機突爆發，對航運界來講是「一線生機」。記者陳正興／攝影
中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義表示，紅海危機突爆發，對航運界來講是「一線生機」。記者陳正興／攝影

今天航運界舉行春節團隊，貨櫃雙雄長榮及陽明兩公司董事長均出席，對於去年運費崩跌幅度超出預期，後來卻突然爆發紅海危機，長榮董事長張衍義直言這對航運界是「一線生機」，對航運注入強心劑，帶動運費上漲，但時間不會太長，不能跟疫情階段漲勢相提並論。

陽明董事長鄭貞茂則認為，紅海危機對全球經濟有所影響，目前感覺衝突沒有降溫，還是要避開敏感區域，只能且戰且走，陽明固定航班不可能臨時改變，還是會先繞到好望角一陣子，整體來看，2024年市況會比2023年好一些。

全國航運界上午在台大校友會館舉行春節團拜，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義、海聯總處理事主席郭志成、裕民海運董事長徐旭東、萬海總經理謝福隆、全國船代會理事長黃啟洋，海員總工會理事長章烈忠等人拱手作揖，互道新春愉快。

春節 長榮海運 陽明

延伸閱讀

紅海緊張海運價又蠢動 長榮：衝擊可能拉長到第3季

紅海問題再升溫 新一波搶艙潮來了

迄今最具破壞力攻擊！紅海貨輪遇襲船員棄船逃生 美首次發現無人潛艇

紅海危機推升散裝船的日租金價格 裕民、慧洋、台航吃補

相關新聞

退出職場逾3月想重返「這類人」有福 最高可領3萬獎金

為協助因家庭等因素而退出職場的婦女能順利就業，勞動部於今年3月1日至5月31日止受理「自主訓練獎勵」申請，每人最高可領取...

不敢生娃是因為高房價？專家：不見得有必然性

房價與生育率之間是否有必然關係？答案可能讓人大感意外。馨傳不動產智庫彙整資料顯示，全球房價所得比前十高（房價負擔最重）的...

200萬俱樂部添新成員 富豪砸2.25億元買「富邦醴仁」

囤房稅2.0來襲，不過高端豪宅價格似乎不為所動。據最新實價揭露，200萬元俱樂部交易又見新成員，去年12月中正區新成屋豪...

這豪宅面高架戶一坪竟貴20萬 房仲揭原因

囤房稅2.0來襲，不過高端豪宅價格似乎不為所動，最新實價揭露，200萬俱樂部交易又見新成員，去年12月中正區新成屋豪宅「...

紅海危機帶給航運界一線生機 但只能且戰且走不會持久

今天航運界舉行春節團隊，貨櫃雙雄長榮及陽明兩公司董事長均出席，對於去年運費崩跌幅度超出預期，後來卻突然爆發紅海危機，長榮...

高房價是最強避孕器？專家：這國最常和台灣比 但生育數還是低

房價與生育率之間是否有必然關係？答案可能讓人大感意外。馨傳不動產智庫彙整資料顯示，全球房價所得比前十高（房價負擔最重）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。