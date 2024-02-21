紅海危機帶給航運界一線生機 但只能且戰且走不會持久

今天航運界舉行春節團隊，貨櫃雙雄長榮及陽明兩公司董事長均出席，對於去年運費崩跌幅度超出預期，後來卻突然爆發紅海危機，長榮董事長張衍義直言這對航運界是「一線生機」，對航運注入強心劑，帶動運費上漲，但時間不會太長，不能跟疫情階段漲勢相提並論。

陽明董事長鄭貞茂則認為，紅海危機對全球經濟有所影響，目前感覺衝突沒有降溫，還是要避開敏感區域，只能且戰且走，陽明固定航班不可能臨時改變，還是會先繞到好望角一陣子，整體來看，2024年市況會比2023年好一些。

全國航運界上午在台大校友會館舉行春節團拜，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義、海聯總處理事主席郭志成、裕民海運董事長徐旭東、萬海總經理謝福隆、全國船代會理事長黃啟洋，海員總工會理事長章烈忠等人拱手作揖，互道新春愉快。