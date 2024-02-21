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買房負擔輕民眾就敢生？少子化因素沒那麼簡單

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
高房價使得民眾不敢生小孩？專家根據統計指出，高房價和生育意願雖有部分關聯，但連動程度不如大眾想像中那麼高。圖為婦女推著嬰兒車行走。 圖/聯合報系資料照片【作者：林澔一，日期：2024-01-30，數位典藏序號：20240130165352567】
高房價使得民眾不敢生小孩？專家根據統計指出，高房價和生育意願雖有部分關聯，但連動程度不如大眾想像中那麼高。圖為婦女推著嬰兒車行走。 圖/聯合報系資料照片【作者：林澔一，日期：2024-01-30，數位典藏序號：20240130165352567】

房價讓年輕人不敢生小孩？馨傳不動產智庫彙整房價與生育率相關資料，發現房價所得比最低的國家（房價負擔最輕），其實平均生育率更低，意味低生育率的成因複雜，高房價僅是原因之一，但不見得有必然性，青壯族群不是有房住就願意生孩子。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣若想紓緩少子化危機，需研擬更完善的措施。

馨傳不動產智庫彙整房產數據網站Numbeo資料，全球房價所得比前十高（房價負擔最重）的國家或地區，第1至第10名依序為敘利亞（86.7）、迦納（78.6）、香港（44.9）、斯里蘭卡（40.8）、中國（34.6）、尼泊爾（32.8）、柬埔寨（32.5）、菲律賓（30.1）、奈及利亞（28.2）、衣索比亞（26.4），總生育數平均為2.6，代表每位婦女平均生2.6個小孩，生育數並不低，與大眾印象中「高房價是最強避孕器」的觀念截然不同。而台灣排名第16名。

房價所得比最低（房價負擔最輕）的十個國家，依序為阿拉伯聯合大公國（3.0）、沙烏地阿拉伯（3.0）、南非（3.4）、阿曼（3.6）、美國（4.5）、波多黎各（4.5）、卡達（5.3）、巴勒斯坦（5.6）、比利時（6.5）、丹麥（6.6）等國，總生育數平均竟只有2.0，代表每位婦女只生2位小孩。

何世昌指出，統計數據結果出人意料，說明高房價和生育意願雖有部分關聯，但連動程度不如大眾想像中那麼高，女性生育意願高低可能還會受到教育水準、職場友善度、經濟能力、傳統婆媳關係、社福補貼，乃至於政治、或者地緣衝突等因素所影響。更值得關注的是，華人國家、和東亞國家堪稱為全球總生育數最低的地方，即使是購屋環境較佳、薪資所得極高的新加坡，總生育數僅有1.04。

何世昌說，其實台灣各縣市狀況也是如此，2022年生育率最低的縣市為苗栗縣、嘉義市、基隆市，這幾個縣市房價並非高不可攀，而買房負擔最重的台北市，生育率還高於新北市、台南市，影響生育意願的原因千絲萬縷，若把少子化因素全推給高房價，似乎難圓其說。

少子化 房價

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