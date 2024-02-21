安永未來消費者指數報告 近9成消費者擔憂生活成本壓力

經濟不確定性以及通膨壓力、氣候變遷等因素，影響了消費者的心態與行為。安永發布第13期<消費者指數報告>，94%受訪消費者表示擔心生活的成本壓力，也有近89%受訪者擔心氣候變遷影響。54% 受訪消費者表示計畫在未來減少購買，其中有73%希望藉此節省開銷， 39% 受訪者則將減少支出歸因於希望保護環境。

由於通膨壓力和氣候變遷等影響，使得消費者優先考慮性價比和健康。在五大分類的消費者族群中，性價比優先(34%)和健康優先(24%)為前兩大族群，此轉變顯示相較於社會需求(地球和社會)，消費者重新將個人需求(資金和壓力)作為優先考慮。

調查中，消費者認為透過減少浪費來因應，前三項為努力不浪費食物(96%)、購買前會多做考慮(93%)、嘗試修理而不是更換產品(90%)，不斷上漲的生活和健康成本仍是消費者最關注的事項。消費者購買產品的前三項關鍵為，是否更具永續性(60%)、更具性價比(50%)、品質更好(44%)，產品擁有的價值、品質、永續功能因素，將促使消費者選擇新品牌。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師呂倩雯。安永提供

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師呂倩雯分享，受到利率攀升和通膨壓力的影響，消費者重視性價比優先的趨勢也確實反映在2023年底購物季零售消費額；消費者對於價格變得更加敏感，對於支出採取更謹慎的態度，並且企圖在購物季尋找超值商品和促銷活動，因此零售業者如何提出能滿足顧客多元商品服務需求的整合性方案，提升客戶體驗，且運用數位行銷科技來刺激消費動機與誘因也面臨一定的挑戰。

此外，氣候變遷成為全球面臨的問題，也顛覆了長期以來的消費習慣。消費品公司正開發新產品或調整現有產品，以提升產品的健康度和永續性，保護公司的獲利能力和品牌體驗，消費者對品牌的信任更發揮關鍵作用。67%受訪者將他們希望提高消費行為的永續性，歸因於對地球環境的關注，也希望為自己及愛護地球的緣故，購買更好或更具永續性使用的產品。

調查中，年輕消費者更重視購買品質更好的產品、檢視品牌的永續性和互相交流購物資訊；當談到減塑、回收等永續性行為時，年長消費者更積極採用永續性消費習慣：會重複使用環保袋至商店購物，最多的是58-76歲的嬰兒潮世代消費者(63%)，其次為15-27歲的Z 世代(43%)；63% 嬰兒潮世代在使用後會回收或重複使用包裝，千禧世代比例則為 48%。年輕世代傾向採取措施讓公司承擔永續責任，最高比例為15-27歲的Z世代：社群媒體上關注永續發展內容(34%)、減少購買對環境無益的產品(31%)、檢查產品或服務的永續性評分(31%)。

呂倩雯進一步指出，零售/消費相關企業可聚焦未來五大趨勢：

•已開發市場消費者：重視性價比。新興市場(包含中國)消費者：重視健康。

•經濟不確定性、通膨壓力和氣候變遷，導致消費者改變消費模式，並優化消費預算。

•更多消費者使用數位科技提升日常生活的便利性與個人化，並豐富品牌體驗。

•消費者對身心健康需求強勁，透過科技幫助消費者管理身心健康。

•氣候變遷成為全球消費者需要面對的現實，對消費行為有長期影響。

報告連結：https://www.ey.com/zh_tw/consumer-products-retail/when-talk-turns-into-action-be-set-for-change