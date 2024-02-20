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7-ELEVEN 將虛擬流量變現 攜「木曜4超玩」首波聯名7商品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN與《木曜4超玩》合作邀請到人氣成員共同發想藉由節目創意激盪商品概念，特別前往鮮食廠拍攝《一日鮮食研發員》開發3款全新御飯糰。統一超/提供
7-ELEVEN與《木曜4超玩》合作邀請到人氣成員共同發想藉由節目創意激盪商品概念，特別前往鮮食廠拍攝《一日鮮食研發員》開發3款全新御飯糰。統一超/提供

7-ELEVEN明（21）日起將攜手YouTube百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》合作企劃，新品鎖定年輕世代，首度以網路實境節目當中破百萬瀏覽人次的熱門影片作為靈感開發，打造專屬聯名商品，種類涵蓋飯糰、燴飯、漢堡、糖果、精釀啤酒等話題商品，將虛擬流量變現，預計可帶動相關類別業績成長一成以上。

7-ELEVEN表示，近年「粉絲經濟當道」年輕消費者喜愛在社群平台與網路紅人互動，進而促動購買欲望，去年首度與熱門實境節目《嗨！營業中》合作，以職人精神製作推出湯圓春捲、米糕、水餃等冷凍商品。並進一步與Netflix人氣戲劇《此時此刻》聯名開發獨家特色商品、打造門市裝置打卡熱點，聯名商品創造市場話題也帶動銷售成長，平均可帶動相關類別業績成長二成。今年開春再度與擁有逾200萬訂閱的當紅網路實境節目《木曜4超玩》聯手，將虛擬流量藉由商品販售變現，預計將再掀起一股討論熱潮。

看好虛擬收視換粉效應，7-ELEVEN展開多元跨界合作，據內部銷售數據顯示，聯名商品自帶話題流量，以18至35歲的學生及年輕上班族為主要購買客層，購買時會考量三大要點，分別為打卡話題性、商品特殊口味，以及外包裝顏值。

此次7-ELEVEN與《木曜4超玩》聯手合作，特別著重在商品口味的開發與創意的展現，將曾拍攝過的經典主題「一日系列」單元中超過百萬觀看次數的影片作為概念延伸，雙方歷經為期10個月多次創意發想、試吃及調整，結合超商開發Know How，首波獨家開發7款系列商品。除了3款全新御飯糰，還有「薯餅蛋堡」、「宮保雞丁飯」、「OPEN!xPapabubble手工糖」、「蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」。

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