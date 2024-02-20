聚陽董座周理平：今年有好的開始 全年可較去年成長

成衣雙雄之聚陽（1477）今（20）日舉辦媒體新春茶敘。展望2024年，聚陽董事長周理平表示，「今年有好的開始」，聚陽第1季營運不錯，上半年接單已達八成，下半年訂單還在觀察當中、估計還要2個月的時間，但今年總體營收、獲利應可優於去年。

周理平指出，今年至少還會有3個以上的新客戶，其中將以美系客戶為主；此外，也正評估赴中南美洲設廠、用以增加自有產能，預計上半年就會有結果。整個來說，配合客戶需要未來2~3年都會維持擴廠的基調，每年新增產能約為6~10%不等。

聚陽2023年度全年營收324.6億元，稅前淨利50.3億元、較2022年成長9.6%。展望2024年，隨終端市場的商機逐漸回溫，但客戶求新求變的本質仍未改變，聚陽仍會提供客戶一站式採購服務，持續強化數位和自動化精煉流程，成為客戶的全方位夥伴。

此外，現今地緣政治風險猶在，聚陽從去年開始，就逐步擴充印尼新廠的產能，而今年也會在越南增加一座運動服飾專精工廠，作為引進高價值訂單的生產基地。預期今年印尼和越南產能貢獻將齊頭並進，將會是未來新客戶和高價值訂單的生產雙核心。

聚陽指出，生產基地的多國布局也將有效的分散風險，符合客戶的戰略需求。而孟加拉的建廠計畫，預估也會將在今年底完工，將在明年逐步投產，往後也將成為公司的策略生產地區。

聚陽強調保有永續經營的決心從未改變，不同世代的傳承和融合，也將會是奠基未來的堅強基石。開創事業的董事會成員和新接班管理團隊，將會融合經營理念，共同帶領公司去實現戰略目標，而透過老中青團隊的創新思維、智慧和豐沛經驗，必能戰勝迎面而來的挑戰，我們也更有信心乘風破浪，並期許自己成為紡織產業的領航者。