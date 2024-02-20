商研院：台中西屯經貿段6、8地號招商說明會 26日登場

眾所矚目的精華地塊「台中市西屯區經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今年2月1日正式公告，期間至5月30日下午5時截止投標。為利投資廠商了解招商內容及未來商機，商研院將協助台中市政府經濟發展局將於2月26日下午2時30分在台中金典酒店舉辦招商說明會，歡迎優質廠商踴躍加入投資行列。

台中市經發局長張峯源表示，這次招商標的位於水湳經貿園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號，占地廣大達3.86公頃，區位及開發條件俱佳，目標引進國際飯店及百貨購物商場，採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。

張峯源強調，此案西側的國際級會展場館台中國際會展中心，目前工程進度已逾九成，完工啟用在即，將成為中部最大會展場館，屆時將吸引大批國內外買主到訪觀展，所創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀，加上北側施工中的水湳轉運中心預計2026年完工啟用，未來周邊流動人潮商機龐大，絕對是商家必爭之地。

經發局說明，這次招商標的除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，也可做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，且建蔽率80%、容積率500%，土地使用彈性極佳，適合大面積開發案，因此投標資格也提供企業聯盟投資選項，歡迎各企業合作結盟，共同搶占水湳經貿園區精華商機。