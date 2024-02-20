快訊

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

商研院：台中西屯經貿段6、8地號招商說明會 26日登場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
眾所矚目的精華地塊「台中市西屯區經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今年2月1日正式公告，期間至5月30日下午5時截止投標。為利投資廠商了解招商內容及未來商機，商研院將協助台中市政府經濟發展局將於2月26日下午2時30分在台中金典酒店舉辦招商說明會，歡迎優質廠商踴躍加入投資行列。 圖／商研院提供
眾所矚目的精華地塊「台中市西屯區經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今年2月1日正式公告，期間至5月30日下午5時截止投標。為利投資廠商了解招商內容及未來商機，商研院將協助台中市政府經濟發展局將於2月26日下午2時30分在台中金典酒店舉辦招商說明會，歡迎優質廠商踴躍加入投資行列。 圖／商研院提供

眾所矚目的精華地塊「台中市西屯區經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今年2月1日正式公告，期間至5月30日下午5時截止投標。為利投資廠商了解招商內容及未來商機，商研院將協助台中市政府經濟發展局將於2月26日下午2時30分在台中金典酒店舉辦招商說明會，歡迎優質廠商踴躍加入投資行列。

台中市經發局長張峯源表示，這次招商標的位於水湳經貿園區北側精華地帶的西屯區經貿段6、8地號，占地廣大達3.86公頃，區位及開發條件俱佳，目標引進國際飯店及百貨購物商場，採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。

張峯源強調，此案西側的國際級會展場館台中國際會展中心，目前工程進度已逾九成，完工啟用在即，將成為中部最大會展場館，屆時將吸引大批國內外買主到訪觀展，所創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀，加上北側施工中的水湳轉運中心預計2026年完工啟用，未來周邊流動人潮商機龐大，絕對是商家必爭之地。

經發局說明，這次招商標的除可開發國際級旅館及複合式百貨商場外，也可做為公共事業設施、文教設施、會展產業、金融保險產業、運輸服務業及休閒服務業等使用，且建蔽率80%、容積率500%，土地使用彈性極佳，適合大面積開發案，因此投標資格也提供企業聯盟投資選項，歡迎各企業合作結盟，共同搶占水湳經貿園區精華商機。

地上權 精華

延伸閱讀

台中市西屯區市場用地招商 打造複合型商場

台中招財看屋一日遊 參拜廣天宮 水湳、七期看屋趣

緊盯瘦肉精 中市今追查公有市場肉源未發現來自台糖

耗資5.8億元新建！新北高工地下停車場29日正式啟用、試營運免費停一個月

相關新聞

竹科生醫園區甫落成的第三生技大樓搶手！申租率高達95%

囊括三項建築獎項的竹科生醫園區第三生技大樓，已完工並取得使用執照。竹科管理局局長王永壯今（20）日表示，第三生技大樓落成...

聚陽董座周理平：今年有好的開始 全年可較去年成長

成衣雙雄之聚陽（1477）今（20）日舉辦媒體新春茶敘。展望2024年，聚陽董事長周理平表示，「今年有好的開始」，聚陽第...

2024台灣金聯平價宅來了 雙北6物件千萬有找

台灣金聯今（20）日公布2024年平價住宅專案，此次共釋出88戶平價住宅，雙北依然可見總價千萬以下物件，分別為台北市1件...

台杉投資促成 安宏生醫與兩家歐洲公司合作開發新藥

國內新創公司安宏生醫今（20）日宣布，在台杉投資轉介下，與捷克新創公司 AI ffinity、瑞士蘇黎世的 NexMR ...

台灣金聯88戶平價宅標售 房仲：可用人海戰術搶

台灣金聯今天公布113年度的平價宅標案，此次一共釋出88戶平價房屋，包括住宅85件、一般事務所及辦公室3件，去年初台灣金...

四大成長引擎 台灣汽車金融龍頭和潤力拚維持2成成長水準

台灣汽車金融龍頭和潤企業發布營運展望，和潤董事長劉源森表示，和潤已經連續16年保持汽車分期市場領先地位，但未來的挑戰更大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。