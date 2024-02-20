信義區七年電梯宅單價69萬 台灣金聯銷售88戶平價住宅

每坪單價69萬元，買台北市信義區7年新電梯房；桃園市中壢區套房500萬元有找。台灣金聯資產管理公司平價住宅銷售專案又來了，今年總計88戶平價住宅，八成位於六都，最低總價高雄旗山大衛營山莊套房，一戶只要131萬元。

台灣金聯表示，今年的平價屋銷售專案自2月23日開始，為期28天，將釋出全國88戶平價住宅，有別於一般仲介議價，而採公告價格的登記（或抽籤）方式申購。

今年共有71戶位於六都，包括台北市10戶（平均每戶售價1,906萬元）、新北市21戶（平均每戶售價1,430萬元），桃園市14戶、台中市七戶、台南市七戶及高雄市12戶。

深受都會區購屋者喜愛的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站一戶 、新北菜寮站三戶；另鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。

售價部分，總價在1,500萬元以下者有60戶，占總銷售戶數68% ；其中雙北仍可找到1,000萬元以下的物件，共計有六戶。

台灣金聯表示，釋出的平價住宅提供四大保證，產權清楚、非輻射屋、非海砂屋及非事故屋。

今年亮點物件包括，編號1位於台北市信義區吳興街，有電梯六樓華夏的五樓，權狀18.43坪，售價1275萬元，單價相當於69萬元 ，明顯較附近均價86萬元低。

六都當中總價低於500萬元的亮點物件包括，編號40中壢區仁福五街18.73坪套房，售價463萬元；編號56台中市精誠24街權狀15.74坪，售價456萬元。

台灣金聯董事長施俊吉表示，物件來源包括法拍屋，標購進來的房舍，例如捷運共構宅，經過整修至搬入即可入住的狀態之後銷售，售價是標購價格加上裝修成本、管理費、稅金等，按照區域屋齡狀況訂出，約為一般市價八五折到九折。

台灣金聯指出，今年看屋採線上及實體同步方式進行，民眾可以先在網站http://www.tamco.com.tw搜尋，或用手機QR CODE瀏覽相關物件，所有物件均搭配360度環景及數位影音導覽賞屋，若有進一步需要現場看屋也可線上預約，藉此分散人潮，避免等待。

對於中意物件亦可直接線上填寫申購書，再上傳列印後寄回該公司。民眾若選定購買物件，只要持身分證件向該公司繳交1000元登記費及3萬元保證金，即完成申購登記手續，且每人不限申購一戶。

同一物件若有多人登記不必加價競標，於4月2日統一集中於台北總公司抽籤，未抽中者無息退還3萬元保證金。