年度平價宅釋出搶標潮將再現 可採人海戰術抽籤

台灣金聯公布今年度的平價宅標案，這次一共釋出88戶平價房屋（住宅 85 件、一般事務所及辦公室3件）對外標售，物件包括雙北精華區物件，如信義區套房最低總價1275萬元、新店1200餘萬元的兩房，六都也有許多大樓產品可選擇，由於去年初的平價住宅吸引超過3千封標單爭搶，業界也關注搶標潮是否再現。

信義房屋專案經理曾敬德表示，去年初房市景氣一般，不過平價宅專案仍吸引3000封以上的投標單，顯示平價宅的銷售方式有其市場性，今年房市景氣暢旺，加上釋出物件的條件都不錯，消費者也不用加價去搶，預料應會掀起一波投標潮。

此次標售有不少條件不錯的大樓社區，包括信義區吳興街屋齡7年的套房，總價1275萬與1404萬元；新店中興路屋齡5年的2房，總價1233~1258萬元，去年初平價宅標售該社區同坪數總價約1192萬元，經過一年，房價仍是有些上揚；捷運菜寮站也有3戶捷運聯開小宅對外釋出。

曾敬德建議，遇到真正喜歡的物件，可以採取人海戰術，例如用夫妻兩個人的名義去抽，增加抽中的機率，另外，現在實價網站很多都有社區名稱，民眾也可以上網多比較行情。