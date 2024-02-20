台灣金聯釋出88戶平價宅 雙北也找得到總價低於1千萬元房屋

平價住宅又來了。台灣金聯今（20）日推出「2024台灣金聯平價住宅」銷售專案，從2月23日開始至3月21日放登記申購，總數88戶，其中有71戶位於六都，占總銷售戶數的8成，包括台北市10戶，新北21戶，台北市平均總價1906萬元，新北市平均總價1430萬元。

台灣金聯進一步指出，今年推出的88戶平價住宅中，有71戶位於六都，占總銷售戶數80.7％，包括台北市10戶，平均每戶售價1906萬元；新北市21戶，平均每戶售價1430萬元，桃園市14戶，平均每戶售價1310萬元；台中市7戶，平均總價1260萬元；台南市7戶，平均總價1252萬元；以及高雄市12戶，平均總價992萬元等。

至於深受購屋者喜愛的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站1戶、新北菜寮站3戶；另外，鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。售價部分，總價在1500萬元以下者有60戶，占總銷售戶數68％，其中雙北仍可找到1000萬元以下的物件，共計有6戶；至於今年北北桃最低總價是463萬元，位於桃園中壢仁福五街；88戶中最低總價131萬元的物件，則是位於旗山大衛營山莊的套房。

台灣金聯董事長施俊吉表示，這些物價取得來源有法拍屋，也有標購進來的房舍，例如捷運共構宅，進行整修後標售，訂價依據則是標購價格加上整修、房屋稅、土地稅後計算出成本，並依屋齡狀況等訂價，台灣金聯的獲利在3％～15％之間，與一般行情相比，大約打85折至95折。

台灣金聯表示，有別於一般仲介議價，而是採公告價格的登記方式申購，4月2日下午3點抽籤，並提供登記、成交、免仲介費、免代書費等等6大好禮。