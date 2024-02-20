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台灣金聯平價宅標售來了 信義區套房1,275萬最吸睛

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣金聯今（20）日公布113年度的平價宅標案，此次一共釋出88戶平價房屋，其中住宅85件、一般事務所及辦公室3件對外標售，專家指出，去年初台灣金聯釋出平價住宅吸引超過3千封投標單搶標，此次釋出的物件包括雙北精華區物件，信義區套房最低總價1,275萬元、新店1,200餘萬元的兩房，另外六都也有許多大樓產品可選擇，預料可能又會掀起一股風潮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年初房市景氣一般，不過平價宅專案仍吸引3,000封以上的投標單，顯示平價宅的銷售方式的確有其市場性，今年房市景氣暢旺，加上釋出的物件許多條件都不錯，消費者也不用加價去搶，預料應該又會掀起一波投標潮。

此次標售有不少條件不錯的大樓社區，包括信義區吳興街屋齡7年的套房，總價1,275萬元與1,404萬元，新店中興路屋齡5年的2房，總價1,233~1,258萬元，去年初平價宅標售該社區同坪數總價約1,192萬元，經過一年房價仍是有些上揚，捷運菜寮站也有3戶捷運聯開小宅對外釋出，許多縣市都有條件不錯的大樓社區釋出。

曾敬德建議，遇到真正喜歡的物件，可以採取人海戰術，例如用夫妻兩個人的名義都下去抽，增加抽中的機率，另外現在實價網站很多都有社區名稱，民眾也可以上網多比較注意行情。

套房 捷運 金聯

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