華新今召開董事會！晚間10點將發重訊 業內猜有關國際投資

華新麗華（1605）今（19）日召開董事會，因配合議案時差，預計今晚10點左右宣布重訊。業內預測，華新近年來有不少國際型投資案，可能晚間公告也與國際投資案有關。

華新上月公告，通過義大利子公司CAS以總價2,800萬歐元（約新台幣9.5億元），取得義大利Com.Steel Inox S. p.A（Inox）65%股權，以鞏固不銹鋼製程關鍵料源，推進循環經濟理念。

華新指出，投資Inox不僅確保高品質再生原料供貨來源穩定性，亦可藉由深化關鍵供應鏈的夥伴關係，有效降低生產成本，華新更得以打造完整的閉環供應鏈，連結下游客戶建立廢鋼再生循環，推動循環經濟。