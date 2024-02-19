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預售市場去年表現亮眼 銷售額近1.7兆元、年增34％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

去年雖然有平均地權條例上路干擾，下半年預售投資行為降溫，不過受到通膨等因素帶動，預售市場仍吸引自用客穩定買進，統計去年預售交易全國仍達10.6萬件，年增率高達27%，且成交揭露的金額達1.69兆元，其中交易件數最多的是桃園市的2.1萬件，成交金額最高的則是新北市的3,889億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場雖然換約投資行為退場，但自用客買氣穩定，一方面平均地權條例討論時間已久，政策上路後市場快速適應，購買預售的自用客也不認為房價短期有下修的跡象，有需求遇到條件不錯的案子就擇優買進，雖然新青安貸款對於預售直接助益有限，不過仍有穩定市場信心的效果，尤其未來碳費等議題發酵，未來建築成本可能還是居高不下。

統計顯示，去年全國預售交易10.6萬件，若對比移轉棟數來看，排除第一次登記的數量後，市場上推估每3戶交易就有1戶是預售案，表現最普通的是台北市，去年成交揭露3417戶，大致較前一年度持平，主要台北市房屋屬於高單價，購屋門檻較高的關係。

預售交易量前三名分別為桃園市的2.14萬件，新北市的2.1萬件與台中市的1.9萬件，這三個區域的預售案相當受到市場歡迎，新北市的重劃區、捷運站與大面積開發的案子，相當受到大台北地區通勤族與北市換屋族的喜愛。

桃園市則是也有不少重劃區推案，和台北差異較大的是，台北小宅去化速度快，但雙北以外的都會區則是2房、3房都受到自用客的關注，高雄市則是在科技業投資定案後，預售市場買盤重新加溫，去年預售揭露近萬件，年增51%。

曾敬德表示，預售一手屋沒有使用過、設計規劃新穎、前期付款輕鬆等特性，雖然房價高漲，但購屋人可以接受空間小一點但品質好的預售案，預售案因為興建成本居高不下，加上未來綠色通膨可能也會造成負擔，只要銷況順利，開發商還是會持續買地推案。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

通膨 重劃區

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