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momo 購物推線上「2024國際書展」主打親子啟蒙商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
2023年台北國際書展資料照片。記者林伯東／攝影
2023年台北國際書展資料照片。記者林伯東／攝影

台北國際書展20日登場，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）觀察，書展熱潮帶動近一週圖書買氣衝雙位數成長。momo 購物網推出「2024國際書展」，即日起至2月29日號召親子天下、野人、小熊出版、未來出版、圓神、悅知等超過2,000大知名品牌、28萬冊暢銷圖書共襄盛舉，下單滿額再登記送百元mo幣。

momo 本次強打國內外「親子啟蒙」點讀組合及 SEL 繪本，育兒套書全面網羅；「限量親簽」文學小說含暢銷作家龍應台、陳雪、張西新書齊發，及當紅療癒系「心靈勵志」名人網紅著作大集合。

momo 分享「線上國際書展選購指南」。因應現代父母著重陪伴孩子成長，幼兒潛能開發蔚為風潮，可供親子共讀啟蒙的「點讀故事」、培養社交力的「SEL（社會情緒學習）繪本」躍升人氣焦點，有助孩子探索成長議題。momo 推薦如特別收錄17本繪本的「小牛津」點讀大寶盒，支援中、英、日、台、客語全方位學習；英國插畫大師 Paula Bowles 著作《小怪獸EQ管理繪本》，用童趣筆觸引導幼兒認識情緒；德國青少年文學獎提名的橋梁套書《狐狸偵探傑克》也是熱門口碑選品，均創下月銷破百組佳績。

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