快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

大巨蛋 Home Run 遊東區 兩萬份百元折抵券準備好了

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券。北市商業處提供
台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券。北市商業處提供

來到台北市最新地標大巨蛋，除了熱血沸騰的精采賽事，吃喝玩買當然也不能少。台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀請民眾共同賞遊東區。

本次賽事將於台北大巨蛋熱鬧開打，由日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿，自2月19日至2月25日晚上24點止，購票者可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬份幸運兒獲得100元「遊東區折抵券」，中獎者於113年2月28日起至3月10日即可至指定特約店家消費使用折抵券，建議參加抽獎的民眾直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，中獎領券方便又快速。還沒有台北通的民眾也可先行至活動官網登錄，並於中獎後完成台北通下載註冊，以利後續領券。

除了憑票券抽東區抵用券的活動外，台北東區店家為力挺商圈推廣活動，更加碼提供多項活動專屬優惠，如「CAMPUS CAFE」憑票根消費滿額即贈肉醬起司墨西哥脆餅，更特別為本次大巨蛋活動推出限定「紅不讓棒棒餐」來響應棒球賽事，還有「同心圓」憑票根享「同心圓經典下午茶組」及「2023產品創新獎組合」優惠價格、「青沐大安」憑票根消費即贈松露醬脆薯、「真飽餐盒」憑票根消費即贈原味鬆餅、「六出雪花冰」憑票根消費加碼送配料、「Osteria Rialto 雅朵義大利餐館」 憑票根消費招待檸檬酒一杯等眾多店家優惠（詳細活動內容以活動官網及店家公告為主），憑票券即可至所有特約店家享優惠折扣，類型有美食特產、生活雜貨、休閒娛樂，近百間的特色店家，有吃有喝有玩。

台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券。北市商業處提供
台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券。北市商業處提供

大巨蛋 讀賣巨人

延伸閱讀

巨人軍來台／對戰兄弟加開又完售 三階段堆高台灣棒球紀錄

中職／龍隊開幕戰第一目標大巨蛋 新竹球場確定整季無望

棒球／世界12強賽落腳台北 北市體育局：可望登大巨蛋

除夕台中不平靜 太平、東區2民宅接連大火 一度6人受困

相關新聞

租金連漲30個月、該轉租為買嗎？ 專家教你這樣算

面對高房價，不少人選擇租房，不過，內政部不動產資訊平台資料顯示，今年1月主計總處租金指數高達105.19，已經連續30個...

momo 購物推線上「2024國際書展」主打親子啟蒙商機

台北國際書展20日登場，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）觀察，書展熱潮帶動近一週圖書買氣衝雙位數成長。momo 購物...

大巨蛋 Home Run 遊東區 兩萬份百元折抵券準備好了

來到台北市最新地標大巨蛋，除了熱血沸騰的精采賽事，吃喝玩買當然也不能少。台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家...

航空業調整戰線 重心擺日本…華航、長榮航鎖定台積擴廠需求

台赴大陸觀光禁團令短期無解，華航、長榮航調整戰線，擬觀光、商務並進，跟著台積電擴廠日本腳步，將重兵集結北九州，而首季除了...

囤房稅2.0將上路 一次搞懂5大重點

「囤房稅2.0（房屋稅差別稅率2.0）」預計於2024年7月實施、2025年5月開徵，將降低全國僅有1間自住住宅的房屋稅，除了造福自住客外，並針對非自住住宅加稅，提高多屋族的持有成本。

航空業新貨機出擊 爭取包艙訂單

AI (人工智慧) 成為今年最火熱的產業，包括伺服器等需求全面攀升，進一步推升航空貨運的需求，華航、長榮航今年都有新貨機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。