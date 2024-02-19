大巨蛋 Home Run 遊東區 兩萬份百元折抵券準備好了

來到台北市最新地標大巨蛋，除了熱血沸騰的精采賽事，吃喝玩買當然也不能少。台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀請民眾共同賞遊東區。

本次賽事將於台北大巨蛋熱鬧開打，由日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿，自2月19日至2月25日晚上24點止，購票者可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬份幸運兒獲得100元「遊東區折抵券」，中獎者於113年2月28日起至3月10日即可至指定特約店家消費使用折抵券，建議參加抽獎的民眾直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，中獎領券方便又快速。還沒有台北通的民眾也可先行至活動官網登錄，並於中獎後完成台北通下載註冊，以利後續領券。