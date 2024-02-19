大巨蛋 Home Run 遊東區 兩萬份百元折抵券準備好了
來到台北市最新地標大巨蛋，除了熱血沸騰的精采賽事，吃喝玩買當然也不能少。台北市政府與東區商圈合作，共同招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀請民眾共同賞遊東區。
本次賽事將於台北大巨蛋熱鬧開打，由日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿，自2月19日至2月25日晚上24點止，購票者可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬份幸運兒獲得100元「遊東區折抵券」，中獎者於113年2月28日起至3月10日即可至指定特約店家消費使用折抵券，建議參加抽獎的民眾直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，中獎領券方便又快速。還沒有台北通的民眾也可先行至活動官網登錄，並於中獎後完成台北通下載註冊，以利後續領券。
除了憑票券抽東區抵用券的活動外，台北東區店家為力挺商圈推廣活動，更加碼提供多項活動專屬優惠，如「CAMPUS CAFE」憑票根消費滿額即贈肉醬起司墨西哥脆餅，更特別為本次大巨蛋活動推出限定「紅不讓棒棒餐」來響應棒球賽事，還有「同心圓」憑票根享「同心圓經典下午茶組」及「2023產品創新獎組合」優惠價格、「青沐大安」憑票根消費即贈松露醬脆薯、「真飽餐盒」憑票根消費即贈原味鬆餅、「六出雪花冰」憑票根消費加碼送配料、「Osteria Rialto 雅朵義大利餐館」 憑票根消費招待檸檬酒一杯等眾多店家優惠（詳細活動內容以活動官網及店家公告為主），憑票券即可至所有特約店家享優惠折扣，類型有美食特產、生活雜貨、休閒娛樂，近百間的特色店家，有吃有喝有玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言