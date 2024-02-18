經濟選書／堅定信念 激發勇氣

在商業界，想做出既具挑戰性又獨特有創意的事，必定會出現很多障礙。但是在工作上開創出前所未見、有優異表現的人，都是能秉持堅定的「信念」，給自己加油打氣，然後克服障礙的人。

在創新的領域裡工作，就像走在完全黑暗的路上揮動雙手摸索前進。在看不到未來的情況下，若要持續追逐目標，就需要照亮陰暗的「光」。信念就是像這道光。愈想追求創新，內心愈需要堅定的信念。正因為有信念，才能持續專心地走在路上，抵達成功的目標。

「堅定的信念」到底是什麼？我認為就是「利他」這種美好的思維。關於這點我想用我創立第二電電（現今的KDDI）的經驗來說明。1984年，日本迎來電信業自由化的重大轉折期。此前由國家政策營運的電電公社被民營化，同時改為NTT，通信行業也允許新的參與者進入。

當時，日本國內的長途電話費用被普遍認為非常昂貴。我強烈感到日本的通訊費用水準與世界各國相比實在過高，不僅對國民構成巨大負擔，而且阻礙了日本朝向資訊社會發展。

在這種情況下，當新的參與者被允許進入時，最初我認為應該號召以日本經濟團體連合會（經團連）為核心的日本大企業，組成聯盟企業（consortium）後參加營運。然而，似乎難以對抗當時擁有4兆日元銷售額、自明治時代以來即在日本各地鋪設電話線並擁有龐大基礎設施的NTT，因此每個人都在觀望，猶豫不前。在這樣的情況下，就算當時有大企業組成聯盟企業出來挑戰，也只能做到少許的降價，跟NTT、新電電分食市場大餅不是嗎？明明國民真心期待電話費下降，我認為他們卻只想分散專利權，根本沒有進行實際的競爭。

於是我這個完全不相干的人，忍不住想要投入長途通訊事業，並開始思考一定要將長途電話費降下來才行。連通訊的通字都不認識的我，竟然想要參與通訊事業，聽起來像是不經思考的話。即便如此我還是一心想著，為了日本國民我一定要把長途電話費降下來，那時我強烈地想到，自己有必要像個充滿正義感的年輕男人，放膽向NTT挑戰才對吧！

但是我並沒有立刻做出參與新市場的決定。我不斷重複自問自答下列的問題：自己想進入通訊事業，真的只是基於想要為國民降低電話費這個單純的動機嗎？還是具有自己想賺錢，想要出人頭地，表現自我的私心呢？不斷地自問「動機善良嗎？沒有私心嗎？」每晚無論時間多晚，就寢之前我一定會這樣問自己。

我相信在創立任何事業時，如果是基於善良的動機，也就是從美善之心發出的意念，結果必定會是好的。相反地，如果動機不純正，事業絕對無法順利進行。

（摘自《稻盛和夫的思考之道》, 天下文化出版）