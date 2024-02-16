3萬坪台中精華地下月開標 底價合計逾204億元

台中市政府地政局公告13期與14期市地重劃抵費地標售案，一次端出123筆地號合計約3萬坪精華土地，標售底價逾204.6億元，是近年規模最大的一次抵費地標售案。值得注意的是，13期抵費地平均標售單價每坪逾74萬元，與市場高標行情相差無幾，3月7日的標售結果將成為市場風向指標，備受各界關注。

業界人士指出，細看14期標售案內容發現，土地面積皆落在600多坪以內，以開發經濟規模來看略顯不足，預估開發商作為鄰地整併的用途居多。

而13期昌明段住一之三土地有數筆出現8字頭單價，甚至有一筆開出9字頭底標價，特別引人注意，相比14期仁平段8字頭的商業用地，此次13期地費地標售案的挑戰不小。

統計13期重劃區共有77筆抵費地、合計約1.88萬坪待標售，其中大慶段中單筆面積最大為地號106地號約765坪土地，標售單價每坪約68萬元。

其次為78地號697坪土地，單價約69萬元。其餘標號土地皆小於500坪，且多數是不相鄰地塊，加上低容積開發，未來可能開發產品以透天或小華廈為主，以此土地單價推估，未來仍屬高價宅區域。

而13期單筆土地最大面積為昌明段216地號約1,060坪土地，每坪單價97.2萬元，與先前市場成交的價格非常接近。

已知登陽建設以每坪99.1萬元購入昌明段107地號，拿下13期重劃區地王寶座；順天建設在文心南七路、豐偉路整合1,191坪角地，平均成交單價每坪86.5萬元。昌明段112、122地號也曾出現每坪單價121.5萬元的實登紀錄，為麗明營造的關係人交易。

已布局13期重劃區的除了順天、登陽之外，還有國泰、惠宇、國聚等建設公司。其中惠宇建設的13期首發案「惠宇拾山」規劃30至50坪、2至4房，市場推估單價站上6字頭，為13期重劃區的房價定錨。

而在14期部分則有46筆土地標售，面積合計達9,170.34坪，單筆面積最大為榮德段88地號的商五641.11坪土地，單價每坪90.91萬元，也是此次14期抵費地單價最高者。