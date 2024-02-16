中鋼舉辦2024年新春開泰祈福典禮 祈求生產順遂、銷售接單暢旺

中鋼（2002）今(16)日舉辦113年新春開泰祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事共同祈求公司今(2024)年營運生產順遂、銷售接單暢旺，全體同仁與協力人員平安健康，祈福典禮也特別安排鼓陣及祥獅獻瑞的表演，歡喜迎接金龍年的到來。

翁朝棟致詞時表示，過去一年受到國際通膨與升息、烏俄戰爭、以哈衝突、中國大陸經濟疲軟及地緣政治風險等影響，台灣去(2023)年經濟成長率約1.4%，為近14年來新低，與2020年新冠疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，惟去年中鋼仍繳出自結合併營收3,633.26億元及合併稅前淨利達45.98億元的成績，其中，合併稅前淨利更超越2020年的27.68億元，非常難能可貴。

俗話説「創業維艱，守成不易」，翁朝棟特別感謝公司經營團隊與各主管的努力、企業工會的支持，以及全體同仁無懼艱難全力打拼的貢獻，中鋼再次成功逆轉勝，守住過往的光榮歷史及榮耀。中鋼去年營運不但屢屢突破重重難關，同仁也敬業踏實推動ESG工作，例如，產出首批符合碳中和宣告的鋼材，也在台灣碳權交易所揭牌後成為首批購買國外碳權商品的企業；另外，中鋼集團軌道工程團隊不辱使命，高雄輕軌二階工程提前如質完工，環狀輕軌成圓成為高雄市民最棒的新年賀禮。

展望全球經濟發展，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計去年12月的全球粗鋼產量為1.36億噸，已連續九個月降減，顯示全球鋼鐵供給持續收縮，該協會也預估今年鋼鐵需求量達到18.49億公噸，較去年成長1.9%；另，國際貨幣基金(IMF)預估今年全球GDP成長率上修到3.1%，行政院主計總處也預估今年台灣GDP成長率3.35%，翁朝棟指出整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，中鋼面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術降低生產成本及提高生產效率。翁朝棟期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，加速公司智慧ERP系統及相關AI技術開發，惟有不斷將中鋼軟實力發揮極致，就能再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。

王錫欽致詞時表示，ERP系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，提醒全體同仁即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。

黃建智致詞指出，「下游好、客戶好，中鋼才能更好」，低碳轉型及數位轉型是中鋼永續發展的重要關鍵，供應鏈轉型則與下游客戶息息相關，期許全體同仁持續節能減碳，降低產品碳足跡的同時，也要提高鋼品附加價值，更鼓勵同仁樂於吸收外部專家引進及指導的新觀念，加快公司數位轉型速度。

陳春生致詞說明，經營團隊對於中鋼未來轉型已研擬及推動許多策略及工作，期盼今年中鋼產線順遂，人員平安，相信今年是公司更為豐收的一年。