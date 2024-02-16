樂觀看市場 和泰預期今年車市45萬台

車市龍頭和泰車（2207）總經理蘇純興今（16）日表示，2024年雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰汽車預估全年市場仍有45萬台以上的水準。

去年台灣車市以全年總市場以476,987台寫下驚嘆號，年增達到11%，重寫18 年來新高水準，和泰車對今年車市同樣樂觀。

除了對車市的看法樂觀之外，今年和泰汽車將推出多款新車，包含TOYOTA帶來新世代大改款CAMRY，GR Yaris將迎來引擎性能調校後的小改款；Lexus已發表全新級距都會跨界休旅LBX，並帶來動力升級的全新UX 300h；商用車方面則規劃以專案進口完成車的方式，導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，另也提供更多特裝車可供消費者選擇。2024年三個品牌將挑戰合計17萬台、市占率37.8%的新高銷售目標。

和泰車今日舉辦媒體春酒，宣示對車市的預期以及集團的重要策略。蘇純興表示，2023年在各廠牌生產供應回穩，及多款重點新車上市助攻下，總市場來到476,987台，刷新近18年來新高規模，和泰汽車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭。

其中TOYOTA登錄超越12.9萬台，市占率27.1%；COROLLA CROSS連續3年問鼎全市場銷售第一，RAV4、ALTIS、TOWN ACE在進口車、轎車及小商車等主要車型級距，均獲得No.1佳績。在高級車市場，Lexus登錄超過3萬台，市占率站上26.8%，創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄；Lexus RX、NX、UX、ES分別在豪華中大型、中型、中小型SUV及豪華中大型房車中，均榮獲銷售冠軍，表現亮眼。TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，除TOYOTA HIACE及GRANVIA車系共登錄1,740台創新高外，和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7,245台，市占率36.4%，連三年稱霸商用車銷售總市場。