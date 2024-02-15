每戶人口數2.53人再創新低 建商也不想蓋大坪數了
根據內政部統計，2023年底平均每戶人口數量僅剩下2.53人，數量再創歷史新低，根據過去統計單人戶的數量增加，加上小家庭仍是主要家庭結構，導致每戶人口數量緩慢減少，由於每戶人口數量越來越精簡，加上房價高檔，也讓小宅化的趨勢延續不變。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到高房價影響，房價單價上揚，為了控制總價迎合消費者的需求與能力，建商推案坪數愈來愈精簡，本來小宅化趨勢在雙北最顯著，但雙北以外都會區這波房價也暴漲許多，小宅化的趨勢也開始向雙北以外延伸，剛好現在家庭人口數量愈來愈精簡，小宅市場接受度一直維持高檔不墜。
統計顯示，1998年平均每戶人口數量有3.44人，2009年跌破剩每戶3人，平均每戶剩下2.96人，不過這段期間人口與戶數都呈現同步增加，不過趨勢呈現每戶人口數量持續減少，主要因為小家庭型態成為主流，但人口數在2019年到達高峰後，開始微幅減少，不過戶數卻持續增長，平均家戶人口數也在2023年寫下新低的平均每戶2.53人。
不過，若以區域來看，雙北與高雄市仍是平均家戶人口最低的區域，桃園、台中與台南的平均家戶人數都略高於2.53人。
曾敬德表示，因應人口人數精簡與房屋價格上揚，開發商在規劃空間時也會仔細雕琢，包括原本的三房產品與兩房產品坪數都會比早年做得更小，甚至廚房與餐廳空間位置都出現改變，但可能增加多一套衛浴或更衣室等規劃，去迎合現代人對於空間使用的需求。
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