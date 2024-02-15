最大拆除潮來了 專家：建商心態變、地主天堂地獄一念間

近年來政府積極推動都更危老，加上民間對於都更觀念接受度逐漸提高，根據內政部最新資料2023年全國拆除件數為1345件，高達4559宅，面積則有22.8萬坪，足足是8.2個小巨蛋。

其中以北市宅數約2千宅、面積約10萬為最多，新北宅數與面積成長率最大，高雄件數成長耀眼。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，拆除數穩定增加，顯示民眾願意接受以舊換新的都更或危老成為趨勢，為市場帶入新的活水。

根據統計資料，新北與高雄在件數、宅數與總樓地板面積三者均成長；其中新北件數成長9%，宅數增加37%，總樓地板面積增加58%。高雄件數增加31%，宅數增加16%，總樓地板面積增加26%。

北市僅有總樓地板面積增加4.7%，其餘在件數與宅數較前一年為少。值得注意的是，雙北以外的四都，在件數與宅數都相當接近，顯見被拆除者多為透天或戶數少的地主，在政策鼓勵下改建更有效益。

徐佳馨分析，相較於在重劃區內取得土地直接開發，走向都更之路會更為艱辛，因此，如有重劃區，建商多數以此為優先，這是桃園、台中與台南拆除數相對處於低檔的緣故。

反觀密度較高的北市、新北與高雄，在近年房價上揚，政策鼓勵與民間觀念改變等三大因素推動下，是都更與危老相對活絡的重要因素。

徐佳馨表示，近年來建商在造價與時間壓力下，不再如以往一般執著要整合完整基地，更多的是在綜合評估下，選擇直接排除異議戶，如此心態轉變，對地主而有如一念天堂一念地獄。異議戶堅持到底，最終多數無法順利開發，不僅基地無法達到最佳效益，往往也只能維持現狀，很難創造更多可能。