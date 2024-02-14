麥當勞2024開春優惠券加一元多一件 最高現省2,587元

開工不憂鬱！台灣麥當勞2月15日起至3月26日止祭出最新2024「龍年開春優惠券」，連續41天、從早到晚不限次數使用，最高現省2,587元。

今年除了加入雙層四盎司牛肉堡、帕瑪森主廚鷄腿堡、以及帕瑪森安格斯牛肉堡等人氣新選品，祭出超激省的限定優惠，還有經典的大薯、6塊麥克鷄塊「加一元多一件」，經典美式咖啡、經典那堤等開工必備提神飲品「買一送一」。此外，2024「龍年開春優惠券」也為消費者提供159元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡等超殺優惠。

顧客除可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口，以手機出示2024「龍年開春優惠券」，或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「龍年開春優惠」專區，直接選購想要的優惠品項。此外，歡樂送網路訂餐也加碼專屬優惠，只要輸入優惠碼「1FOR1」，即可享大薯、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡「加一元多一件」的優惠。

「買一送一」部分，除了中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）都還在之外，還有人氣飲品蜂蜜奶茶（冰/熱）和蜂蜜紅茶（冰），等同半價的超值優惠。

另有超爽大餐101元起，包括麥香鷄、麥香魚、還有吉事漢堡（任選）+4塊麥克鷄塊+小薯+33元飲品，四件組101元；勁辣鷄腿堡、大麥克、或是雙層牛肉吉事堡（任選）+4塊麥克鷄塊+小薯+勁辣香鷄翅（一份兩塊）+33元飲品，五件組159元，單筆消費最高現省84元。

雙人共享209元起，人氣夯品雙層四盎司牛肉堡、四盎司牛肉堡、帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡等此次也宣布加入雙主餐優惠，還有麥脆鷄腿、大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層牛肉吉事堡、麥香魚、以及麥香鷄，雙主餐+4塊麥克鷄塊+中薯+2杯38元飲品，售價209至309元。

另，麥當勞早餐優惠必備的熱銷產品「豬肉滿福堡系列」（豬肉滿福堡/豬肉滿福堡加蛋/無敵豬肉滿福堡加蛋）此次回歸優惠券陪伴消費者迎開工，還有人氣品項麥香魚、以及蕈菇嫩蛋焙果堡，搭配4塊麥克鷄塊、2份薯餅、2杯38元飲品組成「雙人早餐」，優惠價159元起、最多下殺近5折。

麥當勞也為上班族準備了開工日最需要的提神咖啡，凡購買指定早餐套餐，即可搭配「免費升級咖啡」優惠。