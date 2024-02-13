過年不無聊！快拿紅包到商圈走春賞燈「購」起來

年節期間「景點荒」了嗎？今年台北市各大年味商圈將串聯「2024台北燈節」持續亮燈不打烊，除迪化街商圈的共創年味燈區，集各路創意彩繪之大成，一片燈籠海美不勝收，盤據鎮守在地的招財龍、好運一條龍、購GO龍及納福龍等四隻可愛巨龍亦陪伴大家一路從年前閃到年後，城中各商圈的年節燈飾妝點則與「2024台北燈節—龍躍光城」光廊相互輝映，點亮整個台北西區，過年走春賞燈就趁這一波。

今年台北燈節主展區正好坐落於西門町商圈，其中位於捷運西門站周邊的「紅樓紀事」、「光年獸」、「舞力全開」及「暢享魔力瞬間」四座燈組已搶先於年前亮燈，各以獨特的造型與理念故事，以及或傳統或現代的文化內涵，展現西門的風采，而西門町一直以來便是青少年流行文化聖地，動漫周邊及潮流品牌名店多不勝數，美食小吃處處皆是，更會不定期於假日舉辦各式市集，年節期間當然不會缺席，想吃想玩想熱鬧都可以到西門町好好地走一圈。

不只西門町，中華路及北門展區的中華路兩側光廊同步在年前點亮，引領大家走入主燈區，北門相機商圈與中華路影音商圈的年節妝點亦配合燈節持續閃耀，周邊的沅陵街、重慶南路書店及榮町等城中商圈的年味燈飾更是各具特色，不論是要買3C、玩攝影、換新鞋，還是要一聞書香氣息，做個「讀冊人」，都可到各商圈先賞燈後走跳，掏出紅包好好「購」起來。

此外，更有商圈熱情辦理響應活動，北門相機商圈特別舉辦「趣味創意攝影比賽」，邀請民眾於今年2月2日至3月3日間，到燈節現場捕捉創意燈景、街景、美食及人群互動畫面，或拍攝臺灣省城隍廟場景，以最滿意的攝影作品參賽，就有機會獲得相機、腳架或商圈購物金等獎項，得獎作品更有機會刊登於臺北捷運燈箱展出，比賽收件期間為今年2月16日至3月8日，歡迎各界攝影好手發揮技巧及創意，拍下最精彩的瞬間；台北地下街則自今年2月2日至3月3日期間，推出「祈願神龍騰四海」活動，於地下街一號廣場（近Y28出口）設有QR Code互動祈願神龍燈飾，邀請大家留下新年新希望，祈求龍來好運來。