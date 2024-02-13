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看到牆上財神爺笑 父女檔進高雄這家彩券行刮中2,000萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影

看到牆上財神爺笑!「2,000萬超級紅包刮刮樂再刮出一個2000萬頭獎。刮出大獎的是一對父女，在高雄市前鎮區「寶蓮彩券商行」刮出，父女頻頻感謝店員的招攬，並開心地喊著：「財神爺真的到了！」

「寶蓮彩券商行」代理人黃先生表示，過年期間都會站在門口熱情招呼路過的客人，當天剛好一對父女經過被熱情招呼吸引進店買刮刮樂，原本刮完準備要離開時，抬頭看見牆上的財神爺好像是在對著他們微笑，就決定再買一張「2,000萬超級紅包」，結果刮開就發現中了頭獎。

當下因為金額太大，兩人ㄧ時不敢確定是不是真的，請店員再次確認後發現真的刮中頭獎2,000萬元，父女倆覺得非常不可思議，頻頻感謝店員的招攬，並開心地喊著：「財神爺真的到了！」

「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1,000個100萬元。

統計至2月12日，已刮出3個2,000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、163個100萬元。

刮刮樂 彩券 紅包

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