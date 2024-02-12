7都之外房價 屏東5年狂漲36%居冠 這2縣市卻回跌了

近年來全台房價高漲，不僅主要都會區，七都以外的縣市中古屋房價也多有明顯漲幅，永慶房產集團統計近5年，扣除六都和新竹縣市，其餘11縣市中古屋總價中位數變化，屏東縣飆漲36%最高。

根據永慶統計，近5年屏東縣中古屋總價中位數漲幅走勢猛烈。2019年屏東縣中古屋總價中位數僅380萬元，為台灣本島中古屋價格最低的縣市。但2022年達500萬元，超越嘉義縣同年的497萬元。

2023年再度攀升至518萬元，超車基隆市同年的500萬元。短短5年間屏東縣的中古屋總價中位數上漲36.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，屏東的主要房市交易範圍位於屏東市，交易量占全縣的41.7%。近年來，屏東市受益於高鐵延伸屏東拍板、以及屏東科學園區的動土興建，這些重大公共建設也帶動屏東市房價的上漲。

此外屏東市距離高雄鳳山僅30分鐘車程，低廉房價也吸引部分高雄居民往屏東市購屋置產，使得近5年來屏東房價持續水漲船高。

苗栗縣中古屋房價近5年來總價中位數也有29.9%、將近3成的漲幅。2023年苗栗縣中古屋總價中位數以730萬元，與彰化並列七都之外，中古屋總價中位數最高的縣市。

陳金萍指出，苗栗縣距離就業人口眾多、高科技產業聚集的新竹科學園區大約20-30分鐘車程，新竹縣市飆漲猛烈的房價，也使得部分就業人口往房價相對親民的苗栗移動進行置產。

再加上近年來苗栗得益於五楊高架南延的建設，以及竹科竹南園區的擴廠，也增加苗栗縣住宅的利多。未來隨著苗栗縣的產業和交通建設逐步到位，房價還有可能會向上攀升。

嘉義市近年來產業和商業發展相對穩定，許多大型商場看好嘉義商業潛力，包括好市多、IKEA、華泰名品城等商場紛紛搶進嘉義縣市。此外，嘉義高鐵特區積極招商，亦吸引眾多大型品牌進駐，近5年總價中位數也在高漲26.9%。

陳金萍表示，2022年嘉義科學園區籌備辦公室正式揭牌、2023年正式動土，預計創造5700個就業機會，並帶來每年380億元的產值，近期又有台積電可能將於嘉義科學園區設廠的利多消息，倘若未來台積電正式宣布將於嘉義設廠，嘉義房價有望繼續推升。

另外，嘉義縣和雲林縣的中古屋總價中位數在2021年漲至高點，然而在2022年後反轉下跌，出現房價回檔的情況。

陳金萍分析，2021年因全球量化寬鬆政策、經濟前景看好等因素，導致全台房價齊漲。2022年受到升息進程啟動、經濟前景下修等衝擊，部分投資買盤退場、自住和長期置產民眾的購屋負擔能力縮限。在區域需求量未增加、甚至減少的情況下，使得嘉義縣和雲林縣的中古屋價格出現下修回檔。