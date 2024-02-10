全台2.6萬間新屋3年賣不掉 專家教找這些房「狠狠殺」

根據內政部最新資料顯示，去年Q2全國5年內未售出新建餘屋首度突破9萬大關，達9萬462戶，其中超過三年還賣不掉餘屋，總計2萬6,238戶。

這些超過3年還賣不掉的新建餘屋，以新北4,576戶最多、台中4,292戶居次、桃園4,376戶排第三、台南2,744戶排第四、高雄2,505戶排第五，主要集中在台北以外的直轄市區域。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，建商推案可分預售、先建後售兩種方式，許多預售案也會留一些房子等完工再賣，依推案量體不同，一般來說，建案成屋後2年內完銷，都算合理的銷售時間。

不過建案賣三年房子還賣不掉，除非建商刻意囤房壟斷，否則意味房子不是價格過高，不為市場接受，就是所在位置需求不大。

由於整體新建待售餘屋量連六季走揚，且突破9萬戶創統計新高，和10年前同期2.56萬戶相比，多出2.5倍，整體來看，市場並非部分業者所說「供給不足」，相反的，明顯有些區塊買氣跟不上供給，「供過於求」。

周昆立指出，目前賣超過三年還賣不掉的新屋大量地區，包含新北、桃園、台中、台南、高雄等，都是近年建商的推案熱區，也是房價炒作較嚴重的區塊，這些區域應有一些建商滿手餘屋，銷售壓力相當大。

周昆立指出，囤房稅2.0已三讀通過，預計今年7月上路，由於2年以上餘屋，稅率最高提升至4.8%，預料這些賣3年還賣不掉的2.6萬間房子，未來極有可能降價出清。

周昆立表示，民眾今年買新成屋可多注意建物謄本資訊，若出售物件謄本所有權部顯示「第一次登記」的字樣，就表示是建商餘屋，上實價網查看社區完工交屋日，即可了解建商已賣多久仍沒賣掉，滯銷愈久，愈可大膽殺價。