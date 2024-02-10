超級紅包一刮即中百萬 必做1件事財運一滴不外流
台彩新春刮刮樂「2,000萬超級紅包」熱賣，已經被刮出136個百萬大獎，一名美魔女是新北土城富康彩券行的常客，隨機買了幾張2000元刮刮樂，才刮到第3張就刮中100萬，好運氣不放過，把同一本剩下的彩券全買下，竟再刮中10萬，而且，這不是美魔女第一次刮中100萬元。
根據台彩提供中獎人故事，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元是一名外表非常年輕漂亮的美魔女。店員王小姐表示，這名客人常在下班後來店裡玩刮刮樂，這次順手挑了幾張面額2000元的刮刮樂，想不到第三張就刮中100萬元，她立刻表示要將同一本剩下的刮刮樂通通買起來，結果竟然又刮中10萬元，簡直運氣爆棚。
這位幸運兒笑著告訴店員其實以前就有刮中過100萬元，那次也是在同一本刮刮樂裡面又刮中10萬元，所以這次她強烈覺得應該也會像上次一樣還有大獎，果不其然被她料中，表示真是太開心了。
台彩表示，「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元。
統計至2月9日止，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、136個100萬元。
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