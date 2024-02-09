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住台灣幸福嗎？星巴克購買力前段班、看房價「心死了」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

日前日經新聞發布亞洲星巴克拿鐵價格報告，以每天能買多少杯星巴克拿鐵咖啡，分析各國人民平均收入。調查顯示，各國星巴克拿鐵的購買力排名中，最高是韓國27杯、日本21杯、中國6杯、泰國4杯、印度3杯和菲律賓3杯。

至於台灣，元宏不動產加值服務平台彙整主計處及根據全球數據庫Numbeo資料，台灣就業人口最多的工業及服務業，每人每天薪資約可購買14杯星巴克中杯拿鐵，在亞洲各國星巴克拿鐵購買力屬於前段班，僅次於韓國與日本。

不過，如果看買房能力，根據全球數據庫Numbeo資料，台灣2024年房價所得比高達19.6倍，在世界各國中排名第15，遠高於歐美一般認定5倍合理房價所得比。現在台灣民眾喝咖啡算輕鬆，但要不吃不喝近20年才買得起房，很多人想到就放棄了。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，星巴克在各國定價有差異，以中杯拿鐵來說，台灣一杯120元，中國為30元人民幣(約台幣132)，韓國為5,000韓元（約台幣115元），泰國為125泰銖（約台幣110元），用可喝的杯數來評判各國人民的收入狀況會有失真。

不過，不管訂價多少，消費者薪資能買的杯數，確實是購買力的證明。現在台灣民眾想喝杯星巴克咖啡，在亞洲主要國家中，還算是相對輕鬆的。

但相對於輕鬆喝咖啡，買房就一點都不輕鬆。由於亞洲華人社會中，普遍存有有土斯有財的觀念，認為買房子是擁有財富的保證，也造成很多有多餘資產的華人在亞洲各國四處獵房，造成亞洲各國的房價所的得普遍都有偏高的情形。

以房價所得比來說，韓國、中國、泰國、菲律賓等都超過20倍以上，台灣也要19.6倍，最低的日本也要10倍，都遠高於世界認為房價可合理負擔的標準，民眾都面臨購屋壓力偏高的狀況。

陳傑鳴表示，由於2024年台灣房市不少人對於綠色通膨與降息有所期待，加上政策雖打炒房，但新青年安心成家購屋優惠貸款方案明顯提升了首購族的購屋能力，也讓目前市場大量餘屋有了解套的機會，估計2024年房價依然難降，民眾恐怕還是會感覺依然買不起房。

房價 星巴克

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