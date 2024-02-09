這隻招財貓自動修復左手 招來超強財氣刮出百萬大獎

新北市泰山區的鴻百彩券行有一隻手故障的招財貓，日前竟然自動修復，重新恢復招手功能，沒兩天店裡就有常客刮出「「2000萬超級紅包」100萬元大獎。

根據台彩提供中獎人故事，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元是位女性上班族，店員葉小姐表示，這名客人平常就喜歡來店裡玩刮刮樂，專挑刮刮樂的頭、尾號碼購買，當天購買「2000萬超級紅包」的1號與18號，先刮了18號那張就驚喜發現中了100萬元。

店員突然想起店裡原本擺了一隻故障不會招手的招財貓公仔，就在刮出大獎的前兩天招財貓公仔竟然開始招起手來，讓葉小姐驚喜直呼：「原來這是中大獎的前兆」。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元。統計至2月8日止，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、128個100萬元。