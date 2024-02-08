台中「豐富專案」補上拼圖 3塊配餘地全標售完畢

台中豐原「豐富專案」區段徵收於去年10月底首次標售配餘地，計標脫3筆土地，其中一心段1115地號土地先於去年11月29日點交，另同段1120、1121地號也於今年2月點交給得標人。地政局表示，市府於農曆年前此3筆土地順利點交完成，讓得標人可盡早規畫、活化土地利用，創造地方繁榮。

地政局長吳存金說，豐富專案一心段1115地號土地，位於豐原區中正路與豐裕路口，為三面臨路、基地形狀方正商業區用地，由大華建設股份有限公司以每坪標脫單價101.01萬元得標，溢價率達131.71%，形塑豐原門戶新核心。

吳存金另提到，同段1120、1121地號土地位居豐原國民暨兒童運動中心正對面，2筆土地皆為同一人得標，隨著國民運動中心興建，該用地可多元開發利用，帶動豐原發展新契機。

吳存金表示，「豐富專案」區域含豐原國民暨兒童運動中心，為首座納入兒童運動設施的國運中心，設有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、桌球場等六大核心運動設施外，更有親子體適能教室、兒童遊戲區等多元運動專屬設施，市府趕工中，進度超前，拚今年9月底完工。

豐富專案區域更將迎來亞洲大學附設醫院、托育及長照機構，打造提供急性醫療照護、運動醫學、長期照護及產學合作的「全齡健康福祉園區」，補足在地最需要的醫療資源，預期吸引週邊產業進駐，提升醫院周邊便利的生活機能。