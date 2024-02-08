是你嗎？春節長假忙炸的10個工作

農曆春節七天長假倒數計時中，不論是安排外宿出遊、相約好友享用美食或是只想在家耍廢，呈現百百種的放鬆姿態，但有一群無名英雄堅守工作崗位維持社會運作，1111人力銀行特地盤整春節期間「忙炸的10個工作」向辛苦的工作人員致敬。

首先是交通運輸人員。每到農曆新年，民眾返鄉過節或是出遊外宿，使得大眾運輸系統更加忙碌，台鐵、客運、高鐵加開班次，運送南來北往大量人潮，還有台北人外出遊玩走春最仰賴的捷運，也都是照常運行，足以想見大批出遊人潮，也讓辛苦執勤的工作人員加倍忙碌。

百貨專櫃人員也是最忙碌的一群。每到春節假期，全台各大百貨推出的超值福袋，總能吸引大批人潮排隊搶購，盼望人潮能帶來買氣，不管是彩妝保養、國際精品、流行服飾，紛紛搶攻商機，也讓專櫃人員忙得不可開交，因此百貨從業人員在春節期間的班表，都是上好上滿。

飯店旅宿人員則要迎接春節旅遊客人，很多人早就訂妥飯店旅館，飯店接待已就備戰狀態迎接大量住房遊客，不過因為房務人力嚴重短缺，許多旅宿業者都延後入住時間；另外除夕圍爐訂席以及外帶應景年菜，也都讓餐飲領班、內外場人員以及計時工讀生忙到炸裂。

春節假期大部分的外送員，都會選擇返鄉或者乾脆休假，不過外送需求還是有，又該怎麼辦呢？部分外送員瞄準過年商機，選擇繼續跑外送賺獎金，遇到出手大方客人還會加碼給紅包，也算是另類收獲。

農曆春節買氣最佳的就屬彩券，彩券行工作人員也無法休息。台灣彩券公司日前宣布加碼，3款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣9.7億元，創下史上次高，可望刺激國人購買試手氣，全台彩券行也是摩拳擦掌迎接商機，不少經銷商自願延長營業時間到深夜，民眾買氣旺，也為自己搶賺過年紅包。

其他如一年到頭都不休息的便利商店工作人員、醫護人員、警消人員、餐廳內外場，遊樂園工作人員，也是過年沒得休息的一群人。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，時值春節長假，許多人得以享受假期時光，不過仍有默默付出的工作人員，持續為社會運作竭盡心力，繼續提供服務，建議要抱持「互相體諒」的態度，尊重每位職業勞動者的付出，當個有水準的文明人，才能在連假期玩得盡興又不失格。