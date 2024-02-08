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共享空間租個像樣的家 體驗一日美宅主人還可開派對

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
廚櫃裡擺滿可使用的廚具，在漂亮的廚房中和朋友們邊聊邊煮，隨處都是優美舒適的空間，是許多人嚮往但不易達成的夢想。圖/芮格居家提供
廚櫃裡擺滿可使用的廚具，在漂亮的廚房中和朋友們邊聊邊煮，隨處都是優美舒適的空間，是許多人嚮往但不易達成的夢想。圖/芮格居家提供

想和三五好友在家來場聚餐、派對，享受居家空間的舒適感及自在的氛圍，但遇到居住環境不夠大、不適合，沒有時間佈置或善後，租借像是真正公寓般的共享空間，變成現代人聚會的好選擇 。在疫情之後，對於群聚的疑慮，更突顯了共享空間的私密性與安全性，讓此類場所大受歡迎，甚至還有現在最流行的韓式美寓 。

位於台北市，旗下擁有多處合作共享空間的Kook Living，2023年直營空間的來客人數已經超過4500人，各場地每月平均都有2、30場以上的活動進行中，因為都在捷運可到之處、能真正使用的家用設備、時髦又舒適的裝潢氛圍，成為熱門的聚會租用場所。

除了親友相聚之外，公司開會、名人節目錄影、KOL直播、品牌活動等，任何居家場景的需求，就是Kook Living提供的服務範圍。

原本學習設計的曾科融，在工作中接觸了市調研究這塊，發覺了人們對理想居住空間的想像、對居家餐廚的期待，而與現實環境的落差在哪邊。

曾科融說，尤其很多北漂來台北工作的人們，想要為自己與朋友們下廚、用餐，喝點小酒聊天放鬆，但因租屋處並不是最理想的環境而受到限制，或是家中沒有這麼大的廚房或客廳空間來招待親友，發想出提供一個滿足大家想像和需求的空間，來享受這樣的時光，Kook Living就這樣誕生了。

在這裏，空間規劃就如同家中各種不同的場域，客廳、餐廳、廚房等，在共享空間中都佈置得很舒適，並且讓人立即使用。拉開廚房抽屜和櫃子，是一應俱全又精美的名牌鍋碗瓢盆，想開伙大展廚藝、在餐桌上好好享用美食都沒問題，想喝點東西、天南地北的閒聊，就移駕到時髦的客廳沙發上。

最大的好處是，不用動手佈置和清理，經由事前預約，還能連食材、酒水都提供，打開冰箱就有菜，完全就像在家一樣。

曾科融說，來Kook Living的族群非常多元，鑄鐵鍋、德國刀具 、設計感酒杯、音響、咖啡機等等，平常家裡較不會添購的用，來這邊都可以體驗，而且空間夠寬敞，也有很多家庭帶小朋友一起相約，特別使用無毒、無拉繩的蜂巢簾，安全無虞，不同時段的光線調整上也更加彈性，更能滿足攝影需要的採光，以及名人或聚會需要的隱私。

來過Kook Living的人會發現，某些電視節目或名人直播場景，有似曾相識的感覺，因為平面拍攝或錄影租用目前已佔五成，從6人到40人不同大小的空間，讓使用方式有更多樣性的規劃。

Kook Living 共享空間主人－曾科融（左）；最熱門的共享空間租借，像是自家公寓般的場景和設施，提供現代人聚會、放鬆的好選擇。圖/芮格居家提供
Kook Living 共享空間主人－曾科融（左）；最熱門的共享空間租借，像是自家公寓般的場景和設施，提供現代人聚會、放鬆的好選擇。圖/芮格居家提供

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