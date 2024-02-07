兩岸觀光開倒車...組團赴陸旅遊招攬喊卡 旅行社非常驚訝、失望只能配合

業界跌破眼鏡兩岸觀光開倒車，觀光署今突然大轉彎，要求旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。旅行社業者對於政策大逆轉非常驚訝、只能配合。

雄獅（2731）、鳳凰（5706）、山富（2743）及旅天下等業者的表示，遵守主管機關規定。

華航（2610）、長榮航（2618）表示，持續關注旅運需求，依市場動態安排航班。

國內不願意具名的旅行社業者表示，好不容易等到疫情，解封終於可以開始進行兩岸觀光旅遊正常交流，突然政策大逆轉，非常的失望，無法接受這種政策突然反轉，這不是一個資本主義社會應發生的事情，後續會透過觀光相關公協會等為兩岸旅遊解封請命。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽針對赴陸團一事說明，業界好不容易盼到3月要解封，今天知道這個消息，對於政策走回頭路非常的震經、驚訝及氣憤。

雄獅旅遊表示，配合主管機關政策，即日起暫停銷售大陸團體旅遊商品，唯報名3月1日至5月31日出發且已成團之團體行程將如期成行；至於報名6月1日後出發之旅客，預計於農曆年後由專人協助挪團、改期等事宜，其他相關規定依照定型化契約辦理。

旅天下表示，即刻起，配合主管機關政策，下架大陸團體旅遊商品並停止銷售。旅天下目前大陸收客成團以3至5月為主，可如期出團，因此受影響程度不大，後續產品規劃將以主關機關規定滾動式調整。